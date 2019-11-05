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Подтверждена совместимость Docshell и «Ред ОС»

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В целях развития технологического сотрудничества компании «Айти мониторинг» и «Ред софт» провели тестирование своих продуктов. По итогам была подтверждена совместимость и корректность работы программного продукта Docshell (производства «Айти мониторинг») на операционной системе «Ред ОС» (производства «Ред софт»).

Docshell 4.0 – система автоматизации организационных мероприятий по обеспечению информационной безопасности. Система позволяет разработать все необходимые документы, автоматизировать ведение журналов, организовать обучение профильных специалистов защите персональных данных и эксплуатации СКЗИ, обеспечить требования законодательства в области ИБ по ПДн, ГИС и КИИ.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Результаты сотрудничества "Ред софт" и "Айти мониторинг" позволяют предложить российскому рынку технологически независимый продукт в области автоматизации организационных мероприятий по обеспечению информационной безопасности на базе операционной системы "Ред ОС". Создавая такие современные и функциональные комплексные решения, которые применимы в рамках политики импортозамещения, мы вносим свой вклад в развитие отечественного рынка информационных технологий», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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