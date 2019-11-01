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ЦОДы StoreData модернизировали охранную систему

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Дата-центры StoreData начали процесс внедрения интегрированной системы охраны «Орион». На первом этапе завершена модернизация системы контроля и управления доступом, что позволило повысить безопасность ЦОДов. Стало известно, какие еще усовершенствования ждут центры обработки данных в ближайшем будущем.

В начале сентября в дата-центрах StoreData был завершен первый этап внедрения интегрированной системы охраны «Орион» на базе оборудования НВП «Болид». Внедрение ИСО «Орион» в дата-центрах началось с модернизации системы контроля и управления доступом. Современная СКУД призвана решить три основные задачи: организация контроля за перемещением персонала, усовершенствование системы учета рабочего времени и охрана ЦОД.

Антон Платонов, заместитель генерального директора ЦОД StoreData, отметил: «Высокий уровень безопасности — один из основных приоритетов компании. Нам важно, чтобы клиенты дата-центров StoreData были уверены в безопасности данных, которые они доверили нам. Для поддержания бесперебойной работы всех инженерных систем на протяжении уже десяти лет мы проводим регулярную модернизацию оборудования ЦОД, внедряя современные надежные решения».

Кроме того, в ближайшие планы модернизации дата-центров входит интеграция в ИСО «Орион» систем охранно-тревожной сигнализации, автоматического пожаротушения и видеонаблюдения.

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