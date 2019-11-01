IBS разработала «Витрину данных» для системы налогового мониторинга в Tele2

IBS помогла оператору мобильной связи Tele2 запустить «Витрину данных» в рамках проекта «Налоговый мониторинг» по налогу на прибыль. В результате ФНС РФ получила электронный доступ к отчетности и первичным документам компании в режиме реального времени.

Уже 44 крупные российские компании, которые обеспечивают 12% налоговых поступлений в бюджет, внедрили налоговый мониторинг. Это новая форма взаимодействия с Федеральной налоговой службой, при которой организация предоставляет налоговому органу онлайн-доступ к данным бухгалтерского и налогового учета. Информационное взаимодействие в электронном формате с налоговым органом, управление налоговыми рисками и интеллектуальная автоматизация налогового контроля позволяют упростить и ускорить проверки, на 30% снижают расходы на их сопровождение, в 10 раз уменьшают объем предоставляемой документации.

Благодаря проекту, реализованному IBS, Tele2 вошла в число этих компаний.

В ходе тендера по выбору исполнителя Tele2 оценивала экспертизу потенциальных подрядчиков, сроки и бюджет. По совокупности факторов единственным подрядчиком на проекте стала компания IBS. Важную роль при выборе сыграл и опыт реализации аналогичных проектов для «Газпрома».

Команда IBS предложила проектировать «Витрину данных» на базе уже используемой заказчиком системы SAP ERP.

Григорий Четий, директор отделения продаж и развития бизнеса в IBS, отметил: «Исходя из нашего опыта, архитектуры учетной системы Tele2 и желаемых сроков проекта, мы предложили вариант реализации «Витрины данных» на классической архитектуре SAP ERP с визуализацией реализуемого функционала в SAP Fiori, хранением данных на SAP BW on HANA, а реализацией отчетов — в SAP BO».

Таким образом, Tele2 не пришлось перестраивать или существенно обновлять систему, менять внутренние процессы. В результате компания не понесла расходов, которые вызвала бы глобальная трансформация архитектуры, а полный цикл проекта — от проектирования до передачи на поддержку — занял всего 7 месяцев.

IBS реализовала «Витрину данных», которая позволяет налоговым инспекторам контролировать деятельность компании онлайн — вплоть до анализа конкретных проводок и первичных документов.

По итогам проекта компании Tele2 удалось сократить трудозатраты сотрудников налоговой дирекции на взаимодействие с налоговым органом (ФНС РФ) по обмену информацией, снизить суммы доначислений налогов, пеней и штрафов, сократить затраты на администрирование запросов налоговых органов, упростить разрешение спорных ситуаций по вопросам применения налогового законодательства.

«Вступление в режим налогового мониторинга позволяет Tele2 не только повысить качество налогового администрирования, но и упростить контроль налоговой отчетности. Это новый этап сотрудничества с налоговой службой, отвечающий мировым тенденциям по совершенствованию формата налогового контроля. В ходе выполнения работ консультанты IBS зарекомендовали себя профессионалами, умеющими в кратчайшие сроки решать поставленные задачи и эффективно работать для достижения общего результата», — отметила Нина Бухарина, директор по налогам в Tele2.