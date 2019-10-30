«Корус консалтинг» внедрит систему маркировки обуви для Levi Strauss

ГК «Корус консалтинг» объявила о старте проекта по внедрению процессов маркировки обувной продукции на платформе 1С в компании Levi Strauss Moscow. Проектировка принципиально новых бизнес-процессов будет происходить на базе действующих в компании ИТ-систем. Работы должны быть завершены к 1 марта 2020 года – до вступления в силу новых законодательных требований к данной категории товаров.

Levi Strauss Moscow является официальным представителем компании Levi Strauss&Co в России, отвечает за организацию продаж и дистрибуцию бренда Levi’s, а также за реализацию глобальных маркетинговых стратегий в нашей стране. Компания управляет сетью из 80 розничных магазинов.

Согласно требованиям к маркировке продукции, с 1 июля 2019 года в России началась регистрация участников оборота обувных товаров, а с 1 октября они уже получили доступ к устройствам регистрации эмиссии кодов маркировки, что позволяет им передавать сведения в государственную систему мониторинга.

По данным оператора проекта Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), за первые 10 дней после старта добровольного этапа маркировки обуви участники оборота получили более 9,5 млн цифровых кодов. Кроме того, более 5 тыс. розничных компаний получили доступ к регистратору эмиссии для получения кодов Data Matrix по защищенному каналу связи.

В ходе нового проекта специалисты ГК «Корус консалтинг» спроектируют и автоматизируют все бизнес-процессы компании: от заказа товаров у поставщика до его поставки конечному потребителю. Также запланировано обновление ПО в точках продаж и обеспечение реализации необходимых требований законодательства по выбытию маркированной обувной продукции.

При планировании работ было решено создавать новые бизнес-процессы на базе тех ИТ-систем, которыми уже пользуется российское подразделение Levi Strauss. Предусмотрена интеграция системы Levi Strauss с информационной инфраструктурой ЦРПТ и ГС1 РУС (ассоциация автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС»). Также проводится автоматизация документооборота между Levi Strauss Moscow и поставщиком – Levi Strauss Footwear&Accessories.

«Одной из особенностей нашего сотрудничества с Levi Strauss является применение Agile-методологии. Проект очень гибкий, так как уже после его старта менялись сроки маркировки, требования законодательства, рамки проекта. Мы работаем по системе еженедельного контроля задач и планов, что позволяет добиться именно того результата и именно в тот срок, который требуется», – сказал Михаил Киреев, куратор проектов ГК «Корус консалтинг».

«Маркировка обуви позволит нам повысить прослеживаемость товара на всех этапах его движения от производителя до конечного потребителя, защитить легальный бизнес и наших покупателей, поэтому мы считаем данный проект очень важным для нашей компании», – отметил ИТ-директор Levi Strauss Moscow Станислав Коротыгин.

Обувь – это не единственная категория товаров, подлежащая обязательной маркировке по требованию российского законодательства. В перспективе – продолжение сотрудничества по внедрению маркировки для текстильной продукции.