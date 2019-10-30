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ГК ICL представит собственные разработки и услуги по цифровизации на CNews Forum 2019

Интеграция Бизнес-приложения

7 ноября в Москве группа компаний ICL в составе двух подразделений – ICL Техно и ICL Services, примет участие в ХII ежегодном мероприятии CNews Forum 2019.

Эксперты компаний раскроют тему цифровой трансформации бизнеса разных уровней и сфер деятельности, а также расскажут о своих перспективных разработках.

На выставочном стенде группы компаний пройдет презентация актуальных IT-решений ICL Техно, которые выступают инструментом для автоматизации бизнес-процессов и создания новых рабочих мест. Цифровое рабочее место – важный шаг трансформации бизнеса, так как увеличение объема данных, использование разнообразных инструментов могут перегрузить рабочий процесс, нарушить его организацию и снизить эффективность. ICL Техно продемонстрирует автоматизированные рабочие места собственной разработки, которые позволят увеличить производительность и не допустят нарушений в работе.

Исполнительный директор ICL Services Руслан Вагизов выступит на мероприятии с презентацией о цифровизации в банковской сфере. Наиболее часто банки обращаются к экспертам компании за автоматизацией финансовых процессов, прогнозированием и разработкой специальных предложений под клиентов. Поэтому в докладе особое место будет уделено ключевым мировым и российским цифровым трендам, услугам компании, а также успешно реализованным кейсам в области внедрения цифровых продуктов. Эксперт расскажет о таких услугах как RPA, о решении для предиктивного мониторинга бизнес-приложений и решении ICL Services для подачи отчетности в формате XBRL, а также о создании чат-ботов.

Чтобы предварительно договориться о встречах с представителями компаний, можно написать на электронный ящик ГК ICL.



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