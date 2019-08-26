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DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман

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Во второй половине августа 2019 г. компания DeviceLock провела в Москве серию технических тренингов для представителей государственных служб Султаната, посвященных применению программного комплекса DeviceLock DLP для предотвращения утечек конфиденциальных и секретных данных.

Участники тренингов, в частности, ознакомились с практикой развертывания и администрирования компонентов DeviceLock DLP, а также получили навыки реальной работы с новой версией программного комплекса в рамках учебных упражнений, специально разработанных с учетом их задач и специфики. В заключение тренинга было проведено тестирование, по итогам которого участники стали сертифицированными администраторами системы.

«Желание наших ближневосточных клиентов максимально глубоко освоить DeviceLock DLP и ознакомиться с лучшими практиками его применения свидетельствует о признании эффективности продукта и намерении и далее развивать систему защиты конфиденциальных данных на его базе. Следующим шагом на этом пути станет проведение серии обучающих мероприятий непосредственно в офисах государственных служб в самом Омане», – сказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

Султанат Оман является лидером по общему числу внедрений DeviceLock DLP на Ближнем Востоке. В настоящее время комплекс активно используется Королевским офисом, Министерством Обороны, Секретной службой и Полицией Султаната (Sultanate of Oman Royal Office, Sultanate of Oman Ministry of Defence, Sultanate of Oman Internal Security Service). Ожидается, что в ближайшее время список ведомств расширится. Также среди клиентов DeviceLock в регионе – крупнейший девелопер Дубая Emaar, Международный банк Кувейта (Kuwait International Bank), Главное управление военных работ Министерства обороны Саудовской Аравии (General Directorate of Military Works) и другие.

По итогам 2018 г. продажи DeviceLock DLP в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне и других странах аравийского полуострова выросли на 25% относительно 2017 г. Новые внедрения осуществлялись в государственных институтах, банках и крупнейших компаниях.



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