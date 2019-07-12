Программные продукты «Электронных офисных систем» и «Энстрима» успешно прошли тестирование на совместимость

Программные продукты компаний «Электронные офисные системы» и «Энстрим» успешно прошли тестирование на совместимость.

В ходе тестирования подтверждена работоспособность и корректность совместного функционирования программных продуктов: «Система управления проектами» (СУП), «Система криптографического обеспечения прикладного программного обеспечения Карма», «Система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота Дело» (СЭД «Дело»), разрабатываемого компанией «Электронные офисные системы» и операционной системы «Лотос» (редакция для серверов и рабочих станций), разрабатываемой компанией «Энстрим». Это дает возможность госструктурам и корпорациям использовать протестированное программное обеспечение для организации работы.

ЭОС — разработчик систем управления документооборотом, электронными и бумажными архивами, бизнес-процессами и корпоративным контентом, лидер рынка с 25-летним стажем СЭД/ECM-систем России и стран СНГ. Решения ЭОС внесены в Реестр отечественного ПО. У компании более 7 тыс. клиентов, 1 млн установленных рабочих мест, более 260 партнеров в России и СНГ.

В 2014 г. компания вошла в Экспертный совет по вопросам совершенствования электронного документооборота в органах государственной власти при Минкомсвязи. Основными задачами совета являются обеспечение согласованных решений и действий Минкомсвязи России, выработка рекомендаций и обеспечение регулярного взаимодействия министерства с отраслью.

Компания ЭОС предлагает системы по автоматизации документооборота, управления бизнес-процессами и корпоративной информацией, в том числе с использованием ЭП: СЭД «Дело» универсальная система, готовая к развертыванию СЭД. Система удовлетворяет требованиям российского законодательства и государственным стандартам в сфере документооборота; Система управления проектами (СУП) система документационного обеспечения управления проектной деятельностью – прозрачность бизнес-процессов: от проектного предложения до анализа результатов; система криптографического обеспечения прикладного программного обеспечения «Карма» предназначена для реализации в прикладном программном обеспечении функций криптографической защиты информации – применения электронной подписи документов и шифрования.

«Энстрим» — российский разработчик операционных систем, который осуществляет свою деятельность с 2009 г. С 2017 г. компания «Энстрим» входит в Реестр разработчиков Минкомсвязи России. С 2018 г. «Энстрим» является членом АРПП «Отечественный софт» и Комитета по интеграции прикладных программ. Входит в Экспертный совет производителей российских информационно-коммуникационных технологий Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества и Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В числе заказчиков организации — бюджетные учреждения, органы государственной власти и предприятия ОПК. Большинство государственных информационных систем поддерживают ОС «Лотос».

ОС «Лотос» позволяет администраторам поддерживать групповые политики в домене службы каталогов Active Directory и Lotos Directory. Графическая консоль администрирования упрощает сотрудникам управление ИТ-инфраструктурой. Дополнительно разработчики предусмотрели инструменты для простого перехода на ОС с ранее установленных систем. «Лотос» поддерживает популярные средства защиты информации (СЗИ), в том числе криптографическую защиту (СКЗИ). Система соответствует требованиям законодательства в области защиты информации.

Операционная система «Лотос» включает четыре редакции для серверов, рабочих станций, терминальных станций, инфокиосков. Поддерживает архитектуры: x64, x86, MIPS, ARM.