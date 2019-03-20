Microsoft анонсировала новые возможности Microsoft Teams

Microsoft представила ряд обновлений Microsoft Teams, которые призваны сделать рабочие встречи более продуктивными и удобными. Кроме того, Microsoft объявила о завершении внутренней миграции 180 тыс. сотрудников и поставщиков из Skype для бизнеса в Microsoft Teams. В настоящее время компания использует Teams для решения любых задач, подразумевающих коммуникацию и совместную работу.

Сейчас Teams пользуются более 500 тыс. организаций из 180 стран по всему миру, включая 91 компанию из списка Fortune 100, среди которых Hendrick Motorsports, Razer и др. Платформа доступна на 44 языках, включает в себя необходимую командам функциональность (чаты, встречи и звонки) с бесшовной интеграцией с приложениями Microsoft Office 365. Пользователи могут настраивать сервис для своих собственных задач и подключать сторонние приложения или устройства.

Ключевые нововведения в Teams, анонсированные Microsoft: настраиваемый фон – усовершенствованная технология «умного» размытия фонового изображения делает сеансы видеосвязи удобнее и сводит к минимуму отвлекающие факторы. Пользователи могут выбирать любой фон, который будет демонстрироваться позади сотрудника во время совещания или видеозвонка; дополнительные камеры и технология Intelligent Capture – в Microsoft Teams Rooms появится поддержка дополнительной камеры для съемки контента. При подключении любой USB-камеры, технология Intelligent Capture позволит фокусироваться на изображении, изменяя масштаб и качество картинки, чтобы участники дистанционной встречи могли четко видеть информацию на доске в реальном времени, даже если кто-то закрывает обзор; приложение Microsoft Whiteboard – цифровой холст, с которым теперь могут работать участники встреч в Teams. Он позволит обсуждать идеи, взаимодействовать между собой всем участникам встречи, независимо от того, присутствуют они на встрече лично или удаленно. Также пользователи смогут просто добавить контент с физической маркерной доски в Whiteboard, а не воссоздавать его заново; «живые» субтитры – появляются в режиме реального времени и делают собрания удобными для всех, включая сотрудников, говорящих на разных языках или находящихся в шумном месте, а также для слабослышащих людей; приватные и защищенные чат-каналы – позволят сотрудникам самим выбирать, кто из членов команды может читать обсуждения и видеть файлы в чате. В случае необходимости пользователь может ограничить круг участников чат-канала; ограничение обмена данными – позволяет администраторам самостоятельно выбирать, какие пользователи могут взаимодействовать между собой в Microsoft Teams. Это позволит ограничить раскрытие данных за счет контроля общения между лицами, обладающими информацией, и их коллегами с другими рабочими задачами, что особенно важно для компаний со строгой политикой конфиденциальности; защита от утечки данных (data loss prevention, DLP) в чатах и беседах – позволяет обнаруживать, автоматически защищать и проводить мониторинг конфиденциальной информации в чатах и беседах. Создавая особые правила для защиты данных, администраторы бесед могут защитить важную информацию от случайного обнародования или утечки как внутри организации, так и за ее пределами; Live Events – эта функция, доступная в Microsoft 365, позволит любому пользователю создавать мероприятия в режиме реального времени. Для таких событий используются видеотрансляции и интерактивное обсуждение в приложениях Teams, Stream или Yammer. В мероприятиях могут принимать участие до 10 тыс. человек из любой точки мира и с любых устройств. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, пользователям доступна функция автоматической расшифровки речи, которая позволяет участникам делиться информацией с мероприятий.