ЦФТ «Базис» внедрил Smart IDReader для распознавания документов

Центр финансовых технологий «Базис» (ЦФТ «Базис») внедрил технологию распознавания документов Smart IDReader, разработанную компанией Smart Engines. На ее базе реализовано техническое решение, позволяющее обрабатывать входящий поток клиентских документов.

ЦФТ «Базис» разрабатывает комплексные цифровые решения в сфере ипотечного кредитования для физических лиц и для профессиональных игроков рынка (кредитных организаций, застройщиков, агентств недвижимости и т.д.). Среди партнеров компании ДОМ.РФ, Альфа-Банк, Газпромбанк и др.

Новое техническое решение позволяет автоматически распознавать данные паспорта РФ и других документов на изображениях, загружаемых при оформлении заявок на ипотечные продукты. Smart IDReader позволяет обрабатывать фотографии и сканированные копии документов. Распознанные данные используются на следующих этапах обработки пакета документов в решениях ЦФТ «Базис» для ипотечного кредитования.

Генеральный директор ЦФТ «Базис» Сергей Пономаренко отметил: «Для использования в наших инновационных финтех продуктах мы выбрали технологию распознавания документов Smart IDReader. Основными критериями были качество и скорость работы. Показательно, что время распознавания данных паспорта РФ на фотографии составляет менее 1 секунды».