Ofd.ru запустил собственную систему электронного документооборота «Поток»

Ofd.ru, российский оператор фискальных данных, начал предоставлять услуги по электронному документообороту (ЭДО). Решение для ведения полноценного, юридически значимого электронного документооборота получило название «ЭДО.Поток». На первом этапе проекта сервисом могут пользоваться только клиенты оператора Ofd.ru в своих личных кабинетах, а с середины декабря 2018 г. – весь рынок.

«ЭДО.Поток» позволяет клиентам Ofd.ru осуществлять юридически значимый обмен документов с оператором в электронном виде. Новый сервис позволяет обрабатывать документы, работать как с утвержденными ФНС форматами документов, так и неформализованными, осуществлять контроль статусов работы с ними, поиск нужных файлов, скачивание в необходимых форматах, получать уведомления о событиях таких как, получение нового документа, смена статуса документа. Кроме того, клиентам Ofd.ru доступен бесплатный модуль интеграции с «1С», который дает возможность автоматически создавать, принимать и отправлять документы напрямую из учетной системы «1С». Если у клиента отличная от «1С» учетная система, он может провести с ней интеграцию с помощью открытого API и получить все функциональные возможности «ЭДО.Поток» в интерфейсе своей учетной системы.

«Мы запустили собственную систему ЭДО для снижения расходов клиентов и партнеров на организацию документооборота. Уже сейчас 90% наших пользователей из сегмента крупного бизнеса и растущее число клиентов из сегмента среднего и малого бизнеса, передают документы в электронном виде через операторов ЭДО», – отметил директор Ofd.ru Антон Румянцев.

Чтобы начать пользоваться новым сервисом Ofd.ru необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП). Для работы с «ЭДО.Поток» подходит КЭП на популярных носителях: «Рутокен», eToken, JaCarta, а также на других носителях в ключевом контейнере «Криптопро». Зайдя в личный кабинет, клиенту Ofd.ru нужно перейти во вкладку «ЭДО.Поток» и подписать заявление КЭП о присоединении к ЭДО, тем самым выполнив требования законодательства о присвоении идентификатора и регистрации клиента в ФНС как участника электронного обмена.

Оператор фискальных данных Ofd.ru был присоединен к сети доверенных операторов электронного документооборота счетовфактур и внесен ФНС России в официальный реестр ЭДО в 2018 г. Ofd.ru присвоен идентификатор 2PS.