«Айди – Технологии управления» разработала систему электронного документооборота на свободном ПО

«Айди – Технологии управления» разработала ECM-платформу Documino на базе свободного программного обеспечения. Платформа прошла процедуру государственной регистрации. Documino – первый свободный продукт собственной разработки в линейке СЭД-решений системного интегратора.

Платформа Documino разработана на базе свободного программного обеспечения и уже апробирована при выполнении комплексного проекта в крупной электроэнергетической компании.

«Архитектура СЭД-решения для заказчиков из ресурсоемких отраслей, с которыми мы преимущественно работаем, таких как электроэнергетика и нефтегаз, должна быть адаптирована к значительному приросту данных, увеличению нагрузки на систему и масштабированию – подключению к системе новых пользователей или целых филиалов. Решения на открытом коде более гибкие, в сравнении со своими проприетарными аналогами, – разработчики могут в любой момент получить доступ к исходному коду и изменить его в соответствии с растущими потребностями бизнеса клиента», – сказал Роман Коновалов, генеральный директор «Айди – Технологии управления».

По мнению специалистов «Айди – Технологии управления», в ближайшем будущем рынок управления корпоративным контентом в России будет активно пополняться локальными отечественными разработками, которые будут получать поддержку как от государства, так и от бизнеса.

«Рост спроса на отечественные платформы связан, в первую очередь, с законодательным закреплением перехода на российские решения для государственных организаций и органов управления. Программа импортозамещения охватывает все больше участников рынка, поэтому крупные отраслевые компании с государственным участием – основные заказчики систем СЭД – начинают переходить на российские решения. Documino – наш ответ на запрос рынка, решение, которое может сравниться с промышленными зарубежными платформами как по надежности и производительности, так и по масштабируемости», – отметил Роман Коновалов.

Направление СЭД выбрано как стратегически важное для собственных разработок. Интегратор обладает обширной экспертизой в реализации СЭД и ECM-проектов в нефтегазовой промышленности, электроэнергетике, транспортном секторе: в системах, внедренных и поддерживаемых интегратором, работают более 40 тыс. российских бизнес-пользователей. При разработке отечественной платформы Documino особое внимание уделялось созданию масштабируемого хранилища документов, адаптированного к специфике управления контентом и корпоративными данными крупных, географически распределенных предприятий.

Эксперты интегратора считают, что отказ от проприетарного ПО позволит их заказчикам существенно экономить на внедрении, поддержке и развитии продукта: использование систем на базе открытого кода не требует лицензионных отчислений вендору – оплачиваются только услуги по разработке, внедрению и модернизации решения.

Другое преимущество отечественных решений на базе свободного ПО – их локализация, то есть приспособленность к условиям ведения бизнеса, методологиям работы, нормативно-законодательной базе в регионе. Кроме того, в отличие от глобальных корпораций, российский производитель или разработчик не зависит от геополитических и других условий – и может качественно и круглосуточно поддерживать работу своего ПО, а также оперативно корректировать и дорабатывать систему с учетом меняющихся интересов клиента.

На сегодняшний день платформа Documino прошла этап государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. В планах интегратора – дальнейшая доработка платформы под требования энергетического сектора и включение продукта в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи РФ, рекомендуемого для закупки государственным предприятиям и компаниям с госучастием.