Водитель с искусственным интеллектом: в коворкинге GrowUp создадут ПО для беспилотников

Luxoft проводит обучающий хакатон HackCV, посвященный технологии Computer Vision, 7 и 8 октября 2017 года, в Санкт-Петербурге. в коворкинге GrowUp на Большом Сампсониевском проспекте, 61.

Уже сегодня компания Luxoft оперирует глобальными данными в области интеллектуальной робототехники и беспилотных автомобилей. Эксперты компании готовы поделиться опытом и дать шанс командам разработчиков бросить вызов своим возможностям. По словам представителей Luxoft, хакатон в GrowUp – шанс решить задачу, сопоставимую с тестом Тьюринга, который позволяет определить, может ли мыслить компьютер. Перед участниками будет поставлена цель создать ПО, способное вывести компьютер на уровень оперативного восприятия и анализа обстановки на дороге. Это позволит автопилоту сдать экзамен, эквивалентный «человеческому» экзамену на получение водительских прав.

В ходе мероприятия с лекциями о технологиях, ведущих человечество к новым сценариям применения интеллектуальной робототехники в автомобилестроении, выступят Василий Линьков, руководитель Automotive практики Luxoft в Санкт-Петербурге, Александр Галов, кандидат технических наук, специалист в области статистичеcкой обработки сигналов и создании алгоритмов компьютерного зрения для автомобильной промышленности, Андрей Потемкин, специалист в области коммерческого программного обеспечения, Сергей Громенюк, один из ведущих разработчиков Luxoft в области C++ и Computer Vision в Automotive практике, Станислав Бурукин, руководитель проектов в Luxoft в области Automotive.

Участники хакатона HackCV смогут получить глубокие знания о технологии Computer Vision и применению нейросетей; научиться работать с технологией Computer vision или повысить свой уровень экспертизы; поработать с библиотеками компьютерного зрения (OpenCV, OpenVX etc); познакомиться с экспертами, разработчиками и единомышленниками; сразу же применить уникальные знания на практике.