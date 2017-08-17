Microsoft представила Coco Framework для повышения эффективности блокчейна на предприятиях

Microsoft представила решение Coco Framework, которое поможет компаниям эффективнее и оперативнее внедрять блокчейн. Существующий сейчас блокчейн-протокол требует сложных технологических разработок, чтобы обеспечить операционные потребности бизнеса и соответствовать нормам безопасности. Интеграция Coco Framework с корпоративными блокчейн-сетями позволит упростить эти процессы и решить наиболее актуальные вопросы: увеличение скорости транзакций, внедрение распределенного управления и обеспечение высокого уровня конфиденциальности. Благодаря реализации этих фундаментальных функций, расширяются возможности цифровой трансформации в самых разных отраслях: финансовом секторе, управлении цепочками сбыта и в логистике, а также в здравоохранении, ритейле и др.

«Инновационная технология блокчейн позволяет существенно упростить ведение бизнеса, — сказал Марк Руссинович, технический директор Azure, Microsoft. — Мы создавали Coco Framework с основополагающим функционалом для предприятий, основываясь на потребностях заказчиков. Microsoft стремится сделать технологию блокчейн доступной для всех компаний. Мы уверены, что добьемся этого благодаря сочетанию передовых алгоритмов и надежных сред исполнения кода (TEEs), таких как Software Guard Extensions (SGX) от Intel и Windows Virtual Secure Mode (VSM). Мы уверены, что это следующий шаг к тому, чтобы сделать технологию блокчейн доступней для бизнеса».

Ключевые преимущества Coco Framework включают способность проводить более 1 600 транзакций в секунду, простое и удобное управление конфиденциальностью данных без потери производительности, комплексную модель распределенного управления блокчейн-сетями, которая создает четкую структуру сети и позволяет ее участникам с помощью голосования определять все правила работы консорциума и программных компонентов блокчейн.

«Мы очень рады совместной с Microsoft разработке решения для помощи компаниям во внедрении технологии блокчейн, — сказал Рик Эчеваррия, вице-президент по программным продуктам и услугам Intel. — Наши общие заказчики с энтузиазмом оценивают потенциал блокчейна. Поэтому мы делаем всё возможное для повышения ценности этой технологии благодаря облаку Microsoft Azure и оборудованию Intel, постоянно совершенствуя масштабируемость, конфиденциальность и безопасность решений».

Coco Framework будет совместима с любым протоколом реестра, ее можно будет использовать в облаке и в локальной среде, на любой операционной системе и гипервизоре, поддерживающем совместимую TEE. На первом этапе Coco Framework будет работать с такими блокйчейн-платформами, как R3 Corda, Intel Sawtooth Lake, J.P. Morgan Quorum и Ethereum.

«Платформа R3 Corda была разработана для корпораций. Мы создали ее с нуля совместно со специалистами финансовой отрасли для решения актуальных проблем бизнеса и обеспечения возможности внедрения и управления в рамках современного IT-ландшафта, — сказал Дэвид Э. Руттер, глава R3. — Ни одна другая технологическая платформа не яляется настолько легко совместимой и интегрируемой. И сотрудничество с Microsoft — это еще один важный шаг на пути реализации нашей миссии: помочь компаниям бесперебойно выполнять финансовые операции».

В 2018 г. Microsoft сделает решение Coco Framework доступным как проект с открытым исходным кодом на GitHub. Также Microsoft продолжит работу по развитию технологии блокчейн с заказчиками и партнерами, с техническим и бизнес-сообществом.

Более подробная информация о Coco Framework, а также ссылки на техническую документацию и демонстрационные материалы, доступны здесь.