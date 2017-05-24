Citrix представила новые продукты и сервисы для рабочих процессов будущего

Citrix представила новые продукты и сервисы с расширенными функциональными возможностями для пользователей в рамках унифицированной и защищенной цифровой рабочей среды; новые мобильные, программно-определяемые сетевые и аналитические сервисы в рамках Citrix Cloud и передовые инструменты для документооборота.

Citrix также представила новую интеллектуальную инфраструктуру защиты, призванную упростить доступ и контроль за приложениями и данными, которые нужны сотрудникам для работы.

«В отрасли продолжается динамичный переход на облачные и мобильные стратегии, которые позволяют повысить продуктивность работы сотрудников и уровень удовлетворенности пользователей. Недавнее исследование IDC выявило, что в 2019 г. компании потратят $2,1 триллиона на технологии и сервисы для реализации и управления инициативами по цифровой трансформации, – сказал Роберт Янг (Robert Young), руководитель исследований отделения по управлению IT-услугами и ПО для виртуализации компании IDC. – Для того чтобы помочь заказчикам добиться успеха в будущем, Citrix предлагает возможность расширить функциональные возможности пользователей и предоставить ИТ-отделам мощные инструменты для изменения процессов и корпоративных политик».

Для поддержания продуктивности работы сотрудников Citrix представляет обновленную и защищенную цифровую рабочую среду, которая унифицирует доступ и управление мобильными приложениями, SaaS-, веб- и Windows-приложениями и документами, а также консолидирует доступ, контроль и рабочие процессы в одном решении. С помощью системы единой регистрации сотрудники получают простой и защищенный доступ к одинаковым функциональным возможностям на любом устройстве. В отличие от других решений, защищенная цифровая рабочая среда Citrix создана на основе контекстного подхода.

Это решение включает функции совместной работы, управления правами на доступ к данным и бизнес-процессов. Непосредственно в защищенной цифровой рабочей среде пользователи могут создавать, редактировать и совместно работать с онлайн-документами Office 365. Они могут инициировать собственный рабочий процесс и получать утверждения коллег – все эти возможности они получают, не покидая рабочей среды и без необходимости повторной аутентификации, как это происходит при переключении между приложениями SaaS.

Citrix решает проблемы безопасности с помощью нового подхода, созданного на основании анализа работы современных сотрудников. Этот подход также включает расширенные инструменты контроля для создания нового программно-определяемого периметра цифровой рабочей среды. Для того чтобы помочь своим заказчикам более эффективно защищать свои среды, Citrix Consulting Services представило Security Practice.

Citrix анонсировала Citrix Analytics, новое решение обеспечения безопасности и анализа поведения, которое расширяет функциональные возможности проверенного временем решения Citrix NetScaler Management and Analytics System (MAS) и предлагает новые функции обнаружения поведения и проактивного разрешения рисков. В новой разработке используется технология машинного обучения. Новое решение обеспечения безопасности анализирует наборы данных в рамках продуктов Citrix (XenApp/XenDesktop, XenMobile, ShareFile, NetScaler) и использует алгоритмы машинного обучения и технологию определения изменения поведения приложений для того, чтобы ИТ-организации могли находить и оперативно решать проблемы, связанные со снижением скорости работы инфраструктуры.

Citrix Cloud продолжает предоставлять облачную платформу управления для всех технологий Citrix, позволяя заказчиками легко и просто объединять приложения, данные и инструменты, необходимые для работы из облака. Citrix Cloud создано для управления средами на базе нескольких облаков, поэтому заказчики, которые используют это решение для виртуальных приложений, рабочих мест и данных, могут разместить свои рабочие нагрузки в любом публичном или гибридном облаке или в любой локальной виртуализированной среде.

Citrix ускорила разработку инноваций в области облачных технологий с выпуском новых сервисов и функциональных возможностей для расширения этой мощной модели предоставления рабочих сред. Эти сервисы включают XenApp Essentials и XenDesktop Essentials, которые реализованы в Microsoft Azure, но управляются из Citrix Cloud. Дополнительные сервисы Citrix Cloud включают управление устройствами XenMobile и управление приложениями, а также NetScaler Gateway Service, что позволяет заказчикам создать шлюз-в-облаке для ускорения и упрощения реализации. Кроме того, Citrix Cloud предлагает интеграцию с Azure Active Directory для реализации функции администраторов, Интернета вещей и других новых сервисов.

Заказчики, включая компанию ÅF, создают защищенные цифровые рабочие среды, используя Citrix Cloud. ÅF была основана в 1895 г. в качестве ассоциации Southern Swedish Steam Generator Association и постоянно находится в авангарде промышленного проектирования. Недавно компания рассказала о том, как она использует игровой процессор и ПО виртуальной реальности для создания трехмерных визуализаций для своих клиентов.

«Для того чтобы быть эффективными и успешными, компании должны предоставить своим сотрудникам простые и согласованные возможности для работы на любом устройстве с обеспечением достаточного уровня защиты, – сказал П. Хаф (P. Hough), старший вице-президент по продуктам компании Citrix. – Для защиты своих бизнес-операций компаниям нужны новые мощные инструменты анализа безопасности, которые определят возможные риски и позволят их проактивно устранить. Сегодня мы представляем новые продукты и сервисы, которые заказчики смогут использовать для того, чтобы повысить продуктивность и реализовать весь потенциал своих сотрудников».