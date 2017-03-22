«Ростелеком» обеспечивает функционирование телеком-инфраструктуры «Радиочастотного центра ЦФО»

Компания «Ростелеком» оказывает комплексную услугу по обеспечению функционирования телекоммуникационной инфраструктуры «Радиочастотного центра Центрального федерального округа». В соответствии с договором телеком-компания оказывает «Радиочастотному центру» телекоммуникационные сервисы, среди которых: организация VPN с мониторингом параметров качества передачи данных, предоставление каналов связи и доступа в интернет для подразделений ФГУП, размещение оборудования (Сo-location) заказчика в ЦОД компании, а также услуга «Виртуальный ЦОД», рассказали CNews в «Ростелекоме».

Предоставляемая телекоммуникационная инфраструктура позволит обеспечить функционирование автоматизированных систем Роскомнадзора и Радиочастотной службы, в том числе системы «Ревизор» (обеспечивает контроль за исполнением операторами связи требований о блокировке сайтов, включенных в Единый реестр запрещенной информации), а также систем мониторинга средств массовой информации, теле-, радиовещания и качества фиксированной и подвижной связи.

В рамках обеспечения мониторинга параметров качества передачи данных для клиента будет организован специализированный портал, на котором будут формироваться отчеты о качестве оказываемой услуги в графическом виде. При этом обновление информации по итогам мониторинга будет происходить не реже одного раза в 30 секунд в режиме реального времени.

Для обеспечения информационной безопасности инфраструктуры «Радиочастотного центра ЦФО», в частности, анализа событий, выявления и реагирования на инциденты информационной безопасности, будет организован сервис SOC РТК (Security Operation Center) от «Ростелекома». Обеспечение информационной безопасности будет осуществляться в составе сервисов: предотвращения вторжений, защиты веб-приложений, безопасности корпоративной почтовой службы, защиты от DDoS-атак.

Комплексная услуга, в том числе и техническая поддержка, будет оказываться клиенту в круглосуточном режиме 7 дней в неделю.

«Наша компания предлагает клиентам индивидуальные комплексные решения, которые соответствуют их потребностям. Основная задача, которую мы решаем в рамках таких проектов — разработать телеком-решение, которое позволит оперативно выстроить информационные процессы заказчика», — заявил директор по работе с государственными заказчиками «Ростелекома» Михаил Изотов.