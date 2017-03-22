Red Hat представила Enterprise Linux 6.9

Red Hat объявила о выпуске Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9, новейшей версии своей корпоративной Linux-платформы, которая впервые была представлена более шести лет назад. Как рассказали CNews в компании, RHEL 6.9 предлагает больше безопасности, стабильности и надежности, а также новые функции для критически важных приложений.

Поддержка новых аппаратных средств, реализованная в Red Hat Enterprise Linux 6.9 вместе с партнерами-производителями оборудования, упрощает перевод промышленных сред Red Hat Enterprise Linux 6 на платформу Red Hat Enterprise Linux 7. Кроме того, Red Hat Enterprise Linux 6.9 теперь поддерживает спецификацию TLS 1.2 для дополнительной защиты сетевых коммуникаций и предлагает расширенную поддержу новейших стандартов PCI-DSS для организации защищенных онлайн-транзакций

Джим Тоттон (Jim Totton), вице-президент Red Hat и генеральный директор по платформам, отметил: «Red Hat Enterprise Linux 6 более шести лет является общепризнанным синонимом стабильной, надежной и защищенной платформы для запуска критически важных нагрузок, начиная от ИТ-решений в финансовом секторе и заканчивая системами, обеспечивающими национальную безопасность. С выпуском Red Hat Enterprise Linux 6.9 мы по-прежнему предоставляем заказчикам прочный фундамент для построения промышленных сред, который теперь предлагает больше стабильности и защищенности, а также обновленный базовый образ ОС, облегчающий реализацию новых сценариев запуска критически важных приложений».



С целью помочь заказчикам сохранить инвестиции, Red Hat Enterprise Linux 6.9 реализует поддержку облачных приложений нового поколения, предлагая обновленный базовый образ Red Hat Enterprise Linux 6, позволяющий преобразовать имеющиеся нагрузки RHEL 6 в контейнерные приложения для развертывания на платформах Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat Enterprise Linux Atomic Host и Red Hat OpenShift Container Platform.

10 мая 2017 года Red Hat Enterprise Linux 6 перейдет в фазу Production Phase 3, на которой дальнейшая работа над этой ОС будут ограничена исправлением отдельных критических проблем безопасности и срочных неполадок, влияющих на работоспособность систем заказчика. Дополнительные сведения о жизненном цикле Red Hat Enterprise Linux Life можно найти здесь.

Поскольку подписки на ПО Red Hat Enterprise Linux не привязаны к конкретной версии ОС, подписчики могут в любой момент могут бесплатно провести обновление до Red Hat Enterprise Linux 7, в том числе с помощью специально разработанных для этого инструментов Preupgrade Assistant и Red Hat Upgrade Tool.

В настоящий момент Red Hat Enterprise Linux 6.9 доступна на портале Red Hat Customer Portal всем, кто имеет действующую подписку на Red Hat Enterprise Linux.