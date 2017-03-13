Телеканал Life хранит свой контент в виртуальном ЦОД «Инфосистем Джет»

Телеканал Life размещает свой архив в облачном хранилище виртуального ЦОД (ВЦОД) компании «Инфосистемы Джет». Медиакомпания арендует емкости программно-определяемой СХД (SDS) объемом 150 ТБ и планирует его расширение. SDS-решение реализовано на базе OpenSource ПО и commodity-серверов, на которых также размещается система виртуализации. Как рассказали CNews в «Инфосистемах Джет», все это в комплексе делает стоимость хранения ниже стоимости дисковых массивов аналогичной емкости. Использование для передачи данных канала до 10 Гбит/с позволяет специалистам Life оперативно получать доступ к материалам. Для работы с архивом сотрудники телеканала подключаются к сетевому диску в ВЦОД прямо со своего рабочего стола, при этом права доступа для них разграничены.

«Для медиакомпании хранение данных — задача не из легких. Объем контента растет стремительно, однако размещать архив на Enterprise СХД дорого, а ленточные библиотеки не обеспечивают нужной скорости доступа к данным. Плюс ко всему встает вопрос о выделении места в ЦОД, — рассказал Сергей Коновалов, руководитель ИТ-отдела компании Life. — Вариант облачного хранения на SDS, предложенный компанией “Инфосистемы Джет”, не только решает все эти задачи, но и позволяет нам избежать капитальных затрат на построение собственной инфраструктуры хранения».

Физически данные в ВЦОД расположены на нескольких SATA-накопителях, однако для пользователей они представляют собой единый пул ресурсов. Применяемые технологии позволяют прозрачно и без даунтаймов наращивать или сокращать дисковые емкости, а также перемещать данные между узлами при проведении профилактических работ, рассказали в «Инфосистемах Джет».

«Проект, реализованный для компании Life, наглядно продемонстрировал основные преимущества программно-определяемых СХД. Одно из них — независимость от конкретных вендоров. Сегодня мы строим систему на серверах одного производителя, а завтра можем добавить туда оборудование другого, и это не потребует особых доработок на уровне ИТ-инфраструктуры, — подчеркнул Евгений Храповский, руководитель направления по развитию виртуального ЦОД компании «Инфосистемы Джет». — Не понадобится вносить существенные изменения и в прикладные системы заказчика, что заметно сокращает издержки при миграции в “облако”. Кроме того, на программном уровне мы можем гибко настраивать хранилище под специфические требования тех или иных приложений».

Услуга SDS, предоставляемая из ВЦОД компании «Инфосистемы Джет», предназначена для хранения больших объемов данных — резервных копий и архивов с возможностью оперативного доступа по выделенным каналам (до 10 Гбит/с). Доступ к хранилищу может осуществляться как по файловым протоколам (SMB и NFS), так и по iSCSI. Для соответствующих приложений возможен объектный доступ (S3, Swift).