Traft впервые провела проверку транспортных документов с помощью технологии блокчейн

Транспортная компания Traft впервые осуществила сверку транспортных документов с использованием технологии блокчейн. Прототип решения с алгоритмом шифрования и подтверждением данных о грузоперевозках с последующим гарантированным хранением информации разработан в собственном ИТ-департаменте компании. Речь идет о способе децентрализованного хранения, когда информация находится у каждого участника сделки и синхронизируется с помощью блокчейн, сообщили CNews в Traft.

В течение месяца через блокчейн-сделки Traft планирует протестировать не менее 500 заказов на перевозки по Москве, различного объема и сложности (с разным объемом документов и, соответственно, параметров, нуждающихся в верификации). В случае сохранения положительных отзывов о работе пилотной системы от участников транспортных сделок технологию как сервис компания внедрит в свою интеллектуальную систему управления грузоперевозками Traft-OnLine и сделает доступной для всех пользователей платформы.

В рамках пилотного проекта в Traft протестировали загрузку реестра грузоперевозок и транспортных документов (договоры, накладные, путевые листы), шифрование данных (хэширование), их последующую проверку и хранение по технологии блокчейн. Заказы на грузоперевозки, которые размещают в Traft-OnLine корпоративные клиенты, шифруются и сверяются с данными в самой компании Traft для последующей оплаты завершенных перевозок.

По словам представителей компании, технология призвана повысить безопасность финансовых взаиморасчетов между клиентом и транспортной компанией — особенно в тех случаях, когда перевозку осуществляет новый, ранее не проверенный водитель, или если он сотрудничает с компанией в рамках своего ИП, через который параллельно осуществляет доставки по заказу и других транспортных компаний. Из процесса подтверждения грузоперевозок окончательно исключен человеческий фактор — сверка коммерческих сведений происходит в автоматическом режиме. Платформа сравнивает захэшированные данные по каждой грузоперевозке: если они совпадают у обоих участников, поставка подтверждается, и счет на оплату автоматически формируется у клиента, заказавшего перевозку. «Такой закрытый процесс полностью исключает риск утечки коммерчески важных данных и мошенничество с угоном фуры или кражи ее груза, а также делает еще более удобным процесс управления грузоперевозками у ритейл- и интернет-компаний, которые с 1 февраля, в соответствии с изменениями в законодательстве РФ, перешли на полностью электронные чеки», — подчеркнули в Traft.

Как отметил исполнительный директор Traft Артур Мурадян, платформа блокчейн не предполагает подключение к ИТ-платформам электронного документооборота, что делает технологию еще более привлекательной за счет простой интеграции, не требующей заключения договора с операторами и организации хранения данных.

Ранее проверка факта успешной отгрузки перевезенного товара перед проведением платежей происходила у транспортных компаний в формате переписки или телефонных звонков, это приводило к временным затратам и создавало дополнительные риски потери конфиденциальности, пояснил коммерческий директор Traft Андрей Савин. «Автоматический и безопасный обмен данными и подтверждение поставок позволяет снизить финансовые риски для клиентов транспортных компаний и ускоряет расчеты с поставщиками. Использование блокчейн привело к сокращению сроков подтверждения информации, а значит, реализации всех платежей с трех дней до нескольких часов, — уточнил эксперт. — А комбинированное использование блокчейн-сервиса и платформы Traft-OnLine окончательно автоматизирует все действия, необходимые для безопасного управления грузоперевозками».

Блокчейн, или технология блочных цепей, первоначально создана для обеспечения операций с криптовалютой биткоин. При использовании блокчейн данные невозможно украсть, изменить или удалить, отметили в Traft.