Commvault упрощает менеджмент данных в облаке

Commvault объявила о запуске новых эталонных архитектур для Amazon Web Services (AWS). Как рассказали CNews в компании, это позволит клиентам упростить защиту и управление данными с помощью предварительно оптимизированного, легко развертываемого и подтвержденного решения.

Доступные напрямую через Commvault и AWS Marketplace эталонные архитектуры дают предприятиям ясное руководство как Commvault Data Platform может помочь им оптимизировать использование облачного хранения AWS Cloud для резервного копирования, архивирования и восстановления. Компания Commvault объявила, также, что существующие клиенты могут пользоваться своими лицензиями для приложений, доступных на AWS Marketplace.

Клиенты получат возможность прямого подключения для хранения данных на специальных сервисах AWS, таких, как стандартное хранилище Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon S3 Standard – Infrequent Access (Amazon S3-IA) - хранилище нечастого доступа и Amazon Glacier – сервис для длительного хранения.

Подтвержденные Commvault эталонные архитектуры на AWS позволят дополнительно упростить гибридную защиту инфраструктурных данных для клиентов Commvault при одновременном снижении затрат, повышении оперативности и ускорении развертывания программного обеспечения Commvault с AWS Cloud, для резервного копирования, архивирования и восстановления.

«AWS и Commvault будут нести совместные обязательства по оказанию помощи предприятиям для включения облачного хранения данных в свои стратегии защиты информации» - сказал Терри Уайз (Terry Wise), вице-президент всемирной партнерской экосистемы Amazon Web Services, Inc. «Запуск этих новых сертифицированных эталонных архитектур Commvault обеспечит дальнейшее упрощение использования платформы данных Commvault при облачном хранении на AWS Cloud для наших общих клиентов, помогая им ускорить реализацию проектов по защите данных, которые снижают операционные и капитальные затраты, обеспечивая при этом надежный, безопасный и быстрый доступ к бизнесу информации».

Одним из первых клиентов Commvault, решившим преобразовать систему хранения своей деловой информации и использовать эталонные архитектуры стал Dow Jones, дочерняя компания News Corp и глобальный провайдер новостей и деловой информации.

«Учитывая наше успешное применение этой модели защиты данных при облачном хранении, я ожидаю, что и другие клиенты будут довольны, используя эталонную архитектуру Commvault в AWS для того, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг (показатели SLA) при восстановлении данных, уменьшить инфраструктурные затраты и упразднить управление лентами»,- сказал Шаон Нанди (Shaown Nandi), вице-президент и руководитель отдела инфраструктуры и облачного хранения Dow Jones. На сегодняшний день мы перевели более 50 процентов нашей инфраструктуры в облака и с помощью решения по управлению данными компании Commvault имеем возможность оперативного управления данными локально, в облаке и везде, где мы их размещаем. На сегодняшний день мы имеем устойчивую модель защиты данных с улучшенной SLA для восстановления, сокращение затрат на инфраструктуру, и возможность отказаться от ленточного резервного копирования».

«Никакая другая компания по защите данных не делает для своих клиентов больше, чем Commvault, чтобы снизить затраты и повысить оперативность работы с данными в облаке AWS», - сказал Сабриназ Рао (Sabrinath Rao), генеральный менеджер подразделения облачного хранения Commvault. «Поскольку компании все чаще используют облачные хранилища и гибридные инфраструктуры, растущее число приложений требует более быстрого времени выгрузки данных. Commvault поставляет мощную унифицированную платформу, которая упрощает управление данными где бы они ни хранились: на локальном устройстве, в облаке Amazon (AWS Cloud), или на мобильном устройстве, при одновременном снижении затрат и рисков».

Как партнер AWS по ключевым технологиям со статусом AWS Storage Competency, Commvault является лидером по оказанию помощи предприятиям в решении проблем управления данными, связанных с переходом к облачным и гибридным инфраструктурам хранения данных и в настоящее время используется предприятиями для управления более чем 30 Петабайтами данных в облачном хранилище AWS Cloud.

От ежедневного резервного копирования и восстановления данных до долговременной архивации, единая унифицированная платформа Commvault упрощает всю систему защиту данных и предоставляет мощные возможности для управления данными, включая возможности индексации и каталогизации, упрощающие поиск, обработку и ускоряющие восстановление данных, автоматизации в соответствии с утвержденной процедурой перемещения массивов данных между локальными инфраструктурами и AWS, облегчающая пользователям хранение данные в Amazon S3, Amazon S3-IA или Amazon Glacier или позволяющая перемещать целые массивы данных прямо в структуры Amazon EC2 и поддержку импорта петабайтных массивов данных с использованием сервиса AWS Snowball и технологии drive shipping.

Commvault дает предприятиям возможность применить ту же самую политику хранения и восстановления данных в облаке AWS как для данных, хранящихся на локальных дисках или на других устройствах. Расширение возможностей Commvault по безопасности, шифрованию и дедупликации на облачное хранилище AWS, позволяет предприятиям снизить затраты и устранить необходимость создания сложных сценариев, в то же время обеспечивая единое решение от «начала до конца». Эти решения могут быть использованы для управления всеми своими данными, в любом месте и в любом формате.

Одиннадцатая версия портфеля решений Commvault специально создана, чтобы помочь пользователям активировать их данные путем ускорения перехода от старой системы менеджмента данных к современной среде управления данными. Это поможет открыть новые возможности для бизнеса и ценность технологических инвестиций. Портфель решений Сommvault представляет собой ведущий в отрасли продукт в области защиты и восстановления данных, облачных вычислений, виртуализации, архивирования, синхронизации и обмена файлами, который отражает меняющиеся тенденции рынка, направления развития и опыт работы клиентов. Платформа данных Сommvault является открытой и стандартизованной, что помогает клиентам более эффективно использовать данные, улучшить IT операции, и дает возможность для инноваций другим компаниям.