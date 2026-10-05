В России создали первый в мире 3D-принтер с автоматической сменой печатающих голов. Сама же система состоит из двух печатающих голов и каретки с магнитным креплением, которая отвечает за смену одного компонента на другой. Модульная система позволяет легко менять конфигурацию, что снижает затраты и делает технологию доступной для небольших производств и учебных лабораторий, отмечают эксперты.

Новая технология

Российские ученые разработали уникальный модульный 3D-принтер, который автоматически меняет печатающие головы, пишет ТАСС.

В октябре 2026 г. ученые российского технологического университета «Московского института радиотехники, электроники и автоматики» (РТУ МИРЭА) разработали уникальный модульный 3D-принтер, который автоматически меняет печатающие головы.

3D-принтер - это устройство, которое создает реальные объемные предметы из цифровой 3D-модели. Например, игрушку, деталь для машины или даже протез для руки. Для этого он «выращивает» объект слой за слоем. 3D-принтеры бывают самых разных форм и размеров: от устройств, помещающихся на столе, до крупных строительных моделей, на которых печатают дома.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Модульный 3D-принтер из России снизит затраты небольших производств из-за автоматической смены печатающих голов

По словам старшего преподавателя кафедры цифровых и аддитивных технологий РТУ МИРЭА Александра Лима, аналогов такой разработки 5 октября 2026 г. не существует. Механизм смены голов позволяет переходить от одного материала к другому без ручной перестановки оборудования. Система состоит из двух печатающих голов и каретки с магнитным креплением, которая отвечает за смену одного компонента на другой, отмечает эксперт.

«Модульная система позволяет легко менять конфигурацию, что снижает затраты и делает технологию доступной для небольших производств и учебных лабораторий», - отмечают ТАСС участники проекта, студенты РТУ МИРЭА Никита Кочетов, Вероника Ермолаева и Даниил Котов.

Технические характеристики

Оборудование способно печатать в границах 300х300х250 мм со скоростью до 700 мм/с. Принтер рассчитан на работу с разными типами пластика - PLA, PETG, ABS, TPU и HIPS.

Со слов разработчиков, это позволяет подбирать материал в зависимости от требований к будущей детали.

Планы на развитие

В дальнейшем разработчики планируют внедрить сервисы контроля качества. Они будут отслеживать процесс печати в реальном времени и выявлять возникающие проблемы. Это поможет сократить расход материала и уменьшить количество неудачных изделий.

Работа выполнена в рамках проекта «Стартап как диплом» на кафедре цифровых и аддитивных технологий РТУ МИРЭА.

Научное заведение

РТУ МИРЭА - это технологический университет России, который не только учит создавать современные технологии, но и активно внедряет их в процесс обучения. Студентов вуза не удивить новыми разработками - они узнают о них первыми.

В РТУ МИРЭА действует развитая сеть базовых кафедр, созданных совместно с крупными работодателями. Благодаря этому студенты посещают профильные предприятия, изучают часть дисциплин на базовых кафедрах стратегических партнеров, проходят там практики и стажировки, а многие получают предложения и о работе.

По информации пресс-службы вуза, у РТУ МИРЭА есть вектор на развитие мегалабораторий. Это суперсовременные научно-технические центры, которые совмещают разработки сразу нескольких кафедр и даже институтов, объединяют их образовательные, научные и производственные возможности.

В 2026 г. выпускники учебного заведения работают в «Ростехе», «Росатоме», «Роскосмосе», предприятиях различных отраслей российской промышленности, министерств и ведомства.