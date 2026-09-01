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Создатели Astra Linux кратно нарастили прибыль и снизили темпы роста затрат

«Группа Астра» нарастила выручку во II квартале 2026 г. на 42% до 5,1 млрд руб., а скорректированный показатель EBITDA продемонстрировал трехкратный рост. Также компания отчиталась о снижении темпов роста операционных затрат.

Финансовые итоги работы «Группы Астра» за II квартал 2026 года

«Группа Астра» представила финансовые итоги за II квартал 2026 г.

Отгрузки компании выросли на 42% и составили 5,4 млрд руб.

Выручка компании за год увеличилась на 47% и составила 5,1 млрд руб., валовая прибыль – 2,7 млрд руб. (рост – 85%). При этом прибыль до налогооблажения снизилась за год на 63% до 177 млн руб., а прибыль за отчетный период снизилась на 27% до 349 млн руб.

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RealToughCandy.com / Pexels
«Группа Астра» нарастила выручку во II квартале 2026 г. на 42% до 5,1 млрд рублей

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) во II квартале 2026 г. продемонстрировал кратные показатели роста по сравнению с II кварталом 20025 г. Сам показатель EBITDA вырос за год в 2,5 раза и составил 2,24 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA вырос в три раза до 2,27 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA без учета капитальных затрат вырос почти в девять раз до 1,47 млрд руб.

Финансовые итоги работы «Группа Астра» за первое полугодие 2026 года

По итогам шести месяцев 2026 г. отгрузки «Группа Астра» повысилась на 27% до 7,3 млрд руб.

Выручка компании увеличилась на 17% до 7,8 млрд руб., показатель EBITDA вырос на 28% и составил 1,7 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA составил 1,78 млрд руб. (рост – 40%), скорректированный показатель EBITDA за вычетом капитальных затрат - 191 млн руб. (в первом полугодии 2025 г. он имел отрицательное значение - минус 345 млн руб.).

Чистая прибыль «Группы Астра» 1,1 млрд руб. (рост 67%), скорректированная чистая прибыль – 1,18 млрд руб. (почти двукратный рост), скорректированная чистая прибыль за вычетом капитальных затрат – 352 млрд руб. (против чистого убытка на 310 млн руб. в первом полугодии 2025 г.).

Затраты «Группы Астра»

Операционные затраты во II квартале 2026 г. составили 3,39 млрд руб., увеличившись по сравнению с I кварталом 2026 г. на 10%. В «Группе Астра» обращают внимание, что операционные затраты компании в I квартале 2026 г. по сравнению с IV кварталом 2025 г. выросли на 225 млн руб. – то есть компания снижает темпы рост затрат.

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В первом полугодии 2026 г. операционные затраты составили 7,1 млрд руб., что на 10% выше аналогичного показателя 2025 г. В том числе расходы на фонд оплаты труда выросли на 12% до 4,4 млрд руб., на амортизацию – на 22% до 1 млрд руб., на услуги подрядчиков – на 17% до 241 млн руб. Расходы на участие в конференциях и форумах снизились на 11% до 175 млн руб., расходы на расходные материалы и аренду снизилась на 15% до 324 млн руб.

Капитальные затраты за первое полугодие 2026 г. составили 1,7 млрд руб. (остались практически без изменений). Соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA составило 0,38. Сумма выплаченных дивидендов за 2025 г. составила 982 млн руб. (4,68 руб. на одну акцию).

Структура выручки «Группы Астра»

В структуре выручки за II квартал 2026 г. на сопровождение продуктов и на продукты экосистемы пришлось по 1,3 млрд руб. (рост – 55% и 77% соответственно) В структуре выручки за первое полугодие 2026 г. на операционную систему (ОС) Astra Linux пришлось 3,4 млрд руб. (рост – 13%), на продукты экосистемы – 1,68 млрд руб. (рост – 20%), на сопровождение продуктов – 2,48 млрд руб. (рост – 25%).

Игорь Королев

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