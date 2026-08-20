Путин распорядился подготовить программу восстановления складов, пострадавших от украинских БПЛА

Президент России Владимир Путин в августе 2026 г. уполномочил Правительство России подготовить программу восстановления логистических и складских мощностей, об этом он сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где обсуждали план структурных изменений в экономике до 2030 г. По словам Путина, поврежденные объекты нужно восстанавливать на качественно новом технологическом уровне.

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Правительство России должно будет подготовить специальную программу восстановления складских мощностей, пострадавших в результате атак на логистические центры, соответствующее поручение 19 августа 2026 г. дал Президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он отметил, что несмотря на недавние террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) торговая инфраструктура России действует эффективно и устойчиво: «Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время».

Официальный сайт Президента России Президент России Владимир Путин

«Вместе с тем логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу Правительство России принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне», — заявил глава государства.

Программа восстановления

Каким образом Правительство России планирует составлять программу восстановления, 20 августа 2026 г. пока не известно.

Государство могло бы компенсировать часть затрат, которую не покрывает страховое возмещение, считает партнер NF Group Константин Фомиченко. Размер такой помощи можно определять отдельно для каждого объекта на основании независимой оценки. По данным NF Group, рыночная стоимость возведения склада в августе 2026 г. составляет около 60-70 тыс. руб. за 1 квадратный метр без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Меры поддержки могут быть как региональными, так и федеральными, рассуждает руководитель складского департамента Invest7 Александр Перфильев. Региональные субсидии, по его словам, скорее всего, будут направляться из резервных фондов на ремонт зданий, закупку уничтоженного оборудования, транспорта и товарно-материальных ценностей. Но с учетом масштаба повреждений складской инфраструктуры одной региональной поддержки будет недостаточно, считает Перфильев. Он напоминает, что создание специального государственного фонда страхования пока только обсуждается, а без прямых безвозмездных выплат быстро восстановить крупные объекты будет сложно.

Программа восстановления в первую очередь должна предполагать прежде всего выдачу льготных кредитов, которые пойдут на финансирование ремонта и строительства новых объектов, сказал «Ведомостям» глава совета по электронной коммерции Торговой промышленной палаты России Алексей Федоров. По его мнению, прямые дотации бизнесу не нужны, вместо них государство могло бы предоставить длинные и дешевые деньги под 3-5% годовых на 10-15 лет. Еще одним направлением программы должны стать новые стандарты безопасности складов, продолжает Федоров. Власти, как считает эксперт, могли бы поучаствовать в софинансировании внедрения современных систем пожаротушения, спринклеров, огнестойких материалов и систем мониторинга. Это позволило бы не просто восстановить поврежденную инфраструктуру, а модернизировать ее, считает он.

Аналитик направления «Логистика» компании Data Insight Сергей Семко также среди возможных мер поддержки называет выдачу прямых субсидий на восстановление складов, а также льготных кредитов на строительство и оборудование объектов. Могут помочь пострадавшим владельцам и государственные гарантии по займам, компенсация части процентной ставки по кредитам, отсрочка по налогам и страховым взносам, а также отдельный механизм страхования или перестрахования подобных рисков. При этом компенсации, по мнению Семко, не должны ограничиваться владельцами складов и расходами на строительство новых объектов. По его словам, потери понесли также продавцы, чей товар находился на складах, арендаторы, логистические операторы, подрядчики и другие участники цепочки поставок. Поэтому получателей поддержки следует определять исходя из фактически подтвержденного ущерба, а не только права собственности на склад, рассуждает эксперт. Семко оценивает потенциальные потери продавцов в 445-507,8 млрд руб., а восстановление складов компании может стоить 147,1-223,1 млрд руб.

Возможный ущерб Wildberries

Общая площадь пострадавших объектов, а также возможный ущерб пока остаются неизвестными. По разным оценкам, суммарный ущерб продавцов от атак на склады Wildberries с 18 июля составляет от 450 до 700 млрд руб.

Глава Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках (АПТЭП) Маргарита Евстигнеева отметила, что, по ее информации, от атак ВСУ на склады Wildberries пострадало более 400 тыс. продавцов. Общая сумма убытков с учетом упущенной выгоды — от 600 до 700 млрд руб. при себестоимости товаров от 200 до 300 млрд руб. По ее словам, у некоторых продавцов сгорело 95% товаров. В среднем пострадавшие продавцы получили от Wildberries по 2 тыс.-30 тыс. руб., что не покрывает и 20% их убытков. Компания пока что провела два транша выплат: в первом выплаты получили 88 тыс. продавцов, во втором — 97 тыс. предпринимателей. Суммы в компании не раскрывают.

В пресс-службе Wildberries добавили, что компания 20 августа 2026 г. все еще проводит оценку последствий на всех пострадавших складах, на это нужно время и пока что рано говорить об итоговой сумме ущерба.

Атаки на склады Wildberries

ВСУ совершают нападения на складские комплексы (в основном маркетплейса Wildberries) с середины июля 2026 г., о чем писал CNews. Атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подверглись объекты в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, Ставропольском и Краснодарском крае, Волгограде и Пензенской области.

По данным Wildberries, некоторые логопарки получили частичные повреждения, остановили же свою работу склады в Московской, Тульской и Владимирской области, а, к примеру, склад в Самарской области сгорел полностью. Итого: пострадавших объектов — 23; погибших — 14 человек; раненых/пострадавших — около 115 человек. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье 205 Уголовного кодекса (УК) России «террористический акт».