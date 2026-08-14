CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Финансовые результаты Инвестиции и M&A Интернет E-commerce Веб-сервисы Интернет-ПО Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе
|

Microsoft бежит из Китая из-за давления со стороны властей США

Microsoft значительно сокращает свое присутствие в Китае, с 2021 г. было закрыто как минимум 15 филиалов и совместных предприятий. Этот шаг Microsoft предпринят на фоне давления на ИТ-компанию со стороны напряженности в отношениях между США и Китаем, политики Пекина, отдающей приоритет отечественным ИТ-решениям, и ограничений Вашингтона на экспорт передовых технологий. Помимо операционной деятельности, наличие высококвалифицированных ИТ-специалистов в сфере технологий в Китае является серьезной причиной, по которой Microsoft пока не готова полностью уйти с китайского рынка.

Уход с китайского рынка

Microsoft с 2021 г. закрыла как минимум 15 офисов и совместных предприятий в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на корпоративные документы ИТ-компании. Другие американские технологические гиганты, имеющие значительный бизнес в Китае, также пересматривают свое присутствие на рынке на фоне геополитической напряженности.

В 2026 г. Microsoft серьезно пострадала от ухудшения доверия между Вашингтоном и Пекином. С 2017 г. Китай активно продвигает использование отечественного программного обеспечения (ПО), которое китайские власти считают более безопасным. Качество этих ИТ-решений становится все более конкурентоспособным по сравнению с Windows и Office. Одновременно американские ограничения, включая экспортный контроль за передовыми технологиями, существенно затрудняют расширение прибыльных направлений Microsoft в Китае — в первую очередь в области искусственного интеллекта (ИИ) и облачных сервисов.

chinese-dragon-700.jpg

Unsplash - Rod Ramsell
Microsoft значительно сокращает свое присутствие в Китае на фоне давления на ИТ-компанию со стороны властей США
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

В 2023 г. руководство Microsoft даже рассматривало возможность полного ухода с китайского рынка. Некоторые руководители считали, что ИТ-компания принимает на себя слишком большие геополитические риски при слишком низкой экономической отдаче, сообщил Reuters один из источников. Microsoft рассматривала возможность закрытия своей исследовательской лаборатории в Китае, но в итоге решила перевести часть ведущих ИТ-специалистов. После введения американских ограничений Microsoft Research Asia открыла лаборатории в Ванкувере, Сингапуре и Токио. При этом он подчеркнул, что в августе 2026 г. Microsoft не планирует покидать Китай. В 2024 г., по оценкам Reuters, на эту страну приходилось лишь 1,5% мировой выручки ИТ-компании.

Microsoft работает в Китае с 1990 г., а основатель ИТ-компании Билл Гейтс (Bill Gates) впервые посетил страну в 1994 г. Microsoft долгое время инвестировала в развитие местной технологической экосистемы и пыталась наладить отношения с китайскими властями.

Другие технологические гиганты

Другие американские технологические гиганты в 2026 г., имеющие значительный бизнес в Китае, также пересматривают свое присутствие на фоне растущей геополитической напряженности. Согласно информации Reuters, Apple планирует к концу 2026 г. производить в Индии большую часть iPhone, предназначенных для продажи в США, о чем предупреждал CNews.

Американские компании, работающие в Китае, уже давно жалуются на неравные условия конкуренции. Ухудшение китайско-американских отношений еще сильнее подорвало их уверенность в рынке. Как пишет Reuters, лишь 52% участников последнего опроса Американской торговой палаты в Китае заявили, что страна остается одним из главных приоритетов для глобальных инвестиций. Для сравнения, в 2019 г. этот показатель составлял 62%.

Пересмотр географии бизнеса

Таким образом, Microsoft и другие крупные американские технологические компании сталкиваются с двойным давлением: с одной стороны — с политикой технологического суверенитета Пекина, с другой — с ограничениями Вашингтона, отмечают эксперты Bloomberg. Это заставляет бизнес пересматривать долгосрочные стратегии присутствия на одном из крупнейших рынков мира.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект

Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

В России появится сеть медико-технологических кластеров для подготовки врачей будущего

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

НАТО начинает внедрять ИИ в БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще