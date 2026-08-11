«Дыры» в ИТ-системах российских компаний все чаще выставляют на продажу. В 2026 году рост 20%

Нелегальный рынок доступов к ИТ-инфраструктуре российских компаний продолжает расти, однако темпы этого роста заметно снижаются. В 2026 г. за январь-июль предложение открытых ИТ-уязвимостей на теневом рынке увеличилось на 20%, тогда как за аналогичный период в 2025 г. прирост превышал 150%. Медианная стоимость типового доступа находится в диапазоне $500-600, и продавцы вынуждены сдерживать цены из-за усиливающейся конкуренции, отмечают эксперты. Наибольшее же число предложений приходится на доступы к российским организациям промышленного сектора.

Рост услуг на нелегальном рынке

На теневом рынке выросло количество предложений по продаже ИТ-уязвимостей в российских ИТ-системах компаний, пишет «Коммерсант». Больше всего предложений фиксируется с доступом к организациям в сфере промышленности.

По данным Bi.Zone Threat Intelligence, в 2026 г. предложение о продаже корпоративных доступов к ИТ-инфраструктуре российских компаний на теневом рынке увеличилось на 20%. При этом темпы роста существенно замедлились: в 2025 г. за январь-июль прирост составлял 2,5-3 раза по сравнению с 2024 г.

По информации CNews, ежегодно фиксируется несколько тысяч предложений о продаже первоначальных доступов в корпоративные сети. По их оценке, эта услуга по-прежнему пользуется высоким спросом на теневом рынке. Заинтересованные киберпреступники предпочитают массово покупать готовую точку входа, а не самостоятельно искать способ проникновения в ИТ-системы, поскольку такая схема обеспечивает простую монетизацию.

Unsplash - Kevin Ku ИТ-уязвимости российских корпоративных ИТ-систем все чаще выставляют на продажу в 2026 году — рост на 20%

Рынок первоначальных доступов продолжает расти во многом из-за снижения порога входа, отмечает аналитик Positive Technologies Дмитрий Стрельцов. Развитие инструментов на базе искусственного интеллекта (ИИ) автоматизирует рутинные этапы — разведку, подбор учетных данных, эксплуатацию типовых ИТ-уязвимостей. Это привлекает новых участников, которые раньше не обладали достаточными техническими навыками. «Однако некоторые участники рынка сами не до конца понимают природу полученного доступа. Поэтому рост числа объявлений не всегда означает рост реально опасных ИТ-уязвимостей», — добавил он.

Формирование ценообразования

Рост конкуренции вынуждает продавцов сдерживать резкое повышение цен, отмечает представитель Bi.Zone. Медианная стоимость типового доступа — чаще всего это ИТ-компрометация внешних служб удаленного доступа — находится в диапазоне $500-600 и практически не изменилась. На цену влияют актуальность и достоверность доступа, тип подключения, уровень прав и полнота описания.

Более заметно дорожают отдельные категории: доступы к доменной ИТ-инфраструктуре, учетные данные с административными правами и возможностью работы с критичными бизнес-системами. Такие предложения оцениваются уже в $2-5 тыс. и выше, подчеркивают в Bi.Zone.

В среднем доступы, предлагаемые на теневых ресурсах, находят покупателя за 7-14 дней, говорит представитель Bi.Zone. Если конкретное предложение особенно востребовано, лот обычно бронируется или переходит в статус закрытой сделки за один–три дня. Дорогие или узкоспециализированные доступы, напротив, могут оставаться актуальными один–два месяца и дольше.

Много посредников

Значительная часть публикаций на теневых онлайн-площадках представляет собой продажу через посредников, отмечает руководитель Bi.Zone Threat Intelligence Олег Скулкин. Особенно это заметно в Telegram: базы данных, доступы и другие материалы нередко сначала появляются на одной онлайн-площадке, а затем распространяются по другим каналам уже от имени третьих лиц, иногда с измененным описанием, ценой или составом данных. Первичные публикации от тех, кто непосредственно получил данные или доступ в результате кибератаки, встречаются реже, информировал CNews. В результате один и тот же материал может несколько раз возвращаться на рынок и восприниматься как новое предложение, объясняет эксперт.

Главные жертвы

По данным Bi.Zone, в 2026 г. 20% предложений о продаже доступа на теневых ресурсах приходится на промышленный сектор. Чаще всего промышленные организации становятся целью шпионских кластеров, которых привлекают данные о новых разработках и технологиях. Помимо промышленности популярностью у хакеров пользуются ритейл и финансовые организации. Реже публикуются предложения, связанные с ИТ-сектором, — на них приходится более 10% объявлений. Замыкают пятерку сервисные компании и подрядчики с долей 8%.