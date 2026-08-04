В России может появиться единая ИТ-платформа для управления своими персональными данными. Она дорого обойдется операторам

Третий законодательный пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством от Минцифры предполагает создание единой ИТ-платформы для управления согласиями граждан на обработку персональных данных. По своей сути, у россиян появится возможность онлайн отслеживать в режиме «одного окна» все свои согласия, а также делать их отзыв по необходимости. Передача миллиардов записей о согласиях потребует огромных расходов на ИТ-инфраструктуру и может оказаться неподъемной для малого бизнеса, предупреждают участники рынка.

Предварительное обсуждение инициативы

Минцифры предложило создать единую ИТ-платформу для управления согласиями на обработку персональных данных, пишет «Коммерсант». Участники рынка предупреждают о высоких затратах на внедрение ИТ-системы и необходимости переходного периода.

В августе 2026 г. Минцифры включило в третий пакет антифрод-мер предложение о создании специальной ИТ-платформы для управления согласиями граждан на обработку персональных данных. Согласно концепции, все 2,6 млн операторов персональных данных будут обязаны передавать в эту ИТ-систему сведения о полученных от граждан согласиях. Сами граждане смогут в режиме «одного окна» просматривать полный перечень своих согласий и при необходимости отзывать их.

Помимо этого, Роскомнадзор предложил разработать отраслевые стандарты работы с персональными данными. Такие стандарты призваны сделать процесс обработки информации более прозрачным и единообразным.

Персональные данные — это любая информация, которая относится к конкретному человеку и позволяет его идентифицировать. Федеральный закон №152 «О персональных данных» определяет их как «любую информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому лицу».

Smart Engines В России может появиться единая ИТ-платформа для управления и контроля персональных данных, но она дорого обойдется телеком-операторам

В 2025 г. глава Роскомнадзора Андрей Липов публично называл действующий институт согласий на обработку персональных данных «крайне устаревшим». Он предлагал полностью отказаться от него в пользу отраслевых стандартов обработки информации. В соответствии с этим подходом для туристической отрасли мог бы быть установлен один фиксированный набор данных, для сферы образования — другой. Однако в текущей версии третьего антимошеннического пакета эта идея отражения не нашла.

В Минцифры сообщили, что третий пакет мер только обсуждается и говорить о том, какие меры войдут в финальную версию документа, пока преждевременно.

Существенные затраты

Бизнес-сообщество тем временем предупреждает, что реализация ИТ-платформы для сбора согласий в предложенном виде может оказаться чрезмерно затратной и трудноисполнимой.

В Ассоциации больших данных (АБД, в которую входят «Сбербанк», «Яндекс», ВТБ, «Авито» и другие крупные компании) отмечают, что из 2,6 млн операторов персональных данных подключение к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с высокими требованиями к защите информации посильно преимущественно крупным организациям. Для предприятий малого бизнеса это станет серьезным административным и финансовым бременем.

Кроме того, сопоставить внутренние идентификаторы пользователей компаний с профилями в ЕСИА технически невозможно без введения обязательной авторизации через портал «Госуслуги» при каждом значимом действии. Это существенно усложнит пользовательский путь и снизит доступность цифровых сервисов. Передача миллиардов записей о согласиях потребует огромных расходов на создание и поддержку ИТ-инфраструктуры. При этом, по оценке АБД, такая мера не решит проблему мошенничества, а лишь создаст дополнительные риски утечек персональных данных.

Выступили против

Однако против платформенного подхода к сбору согласий в предложенном виде выступили Центральный банк (Центробанк) России и Министерство экономического развития.

Центробанк еще в апреле 2025 г. самостоятельно анонсировал создание аналогичного «единого окна» для управления согласиями граждан. Тем не менее в августе 2026 г. регулятор возражает против того, чтобы Минцифры закрепляло соответствующую ИТ-платформу в законодательстве уже сейчас. В таблицах разногласий к проекту третьего пакета мер отмечается позиция Центробанка: сначала необходимо создать полноценный информационный ресурс, на котором граждане смогут видеть все свои согласия, и лишь после этого вводить обязательные ограничения для бизнеса. В противном случае, по мнению регулятора, у операторов персональных данных возникнет правовая неопределенность.

В Министерстве экономического развития заявили «Коммерсант», что любые изменения порядка работы с персональными данными требуют тщательной проработки для подтверждения исполнимости предлагаемого регулирования. В ведомстве напомнили, что ИТ-платформа 4 августа 2026 г. функционирует исключительно в режиме эксперимента и проходит добровольную апробацию лишь в отдельных секторах экономики. Перед введением обязательных норм необходимо тщательно проанализировать результаты этого пилотного проекта, а также в полной мере учесть отраслевую специфику и возможности малого бизнеса.

Нужен переходный период

Согласия, полученные три-пять лет назад на бумажных носителях, практически невозможно корректно перенести в новую цифровую платформу без специальных метаданных, отмечает председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Консультативного совета Национального союза безопасности (КС НСБ) Игорь Бедеров. По его словам, если обязать российский бизнес заново подтверждать все ранее выданные согласия через push-уведомления, это неизбежно приведет к параличу клиентских ИТ-сервисов. По оценке эксперта, индустрии необходим переходный период продолжительностью не менее 12-18 месяцев. За это время участники рынка смогут выработать и обкатать единые технические протоколы.

В компании RWB, выступающей оператором персональных данных, также считают, что внедрение новых механизмов должно осуществляться поэтапно — только после детальной оценки необходимых затрат на адаптацию ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов, а также с учетом реальной готовности участников рынка.