CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в торговле
|

В России в 2025 году появилось вдвое больше интернет-магазинов, чем за два предыдущих года вместе взятых

По итогам 2025 г. в России открыли 46 тыс. новых интернет-магазинов, хотя в 2023 г. новых магазинов появилось лишь 18 тыс., а в 2024 г. — 22 тыс. По мнению аналитиков, основной причиной подобного стремительного роста является потеря привлекательности для продавцов с маркетплейсов из-за увеличений на них комиссий, к тому же создание интернет-магазина стало уже как никогда простым.

Рост онлайн-проектов

В России резко выросло число интернет‑магазинов, пишет РБК. Главная причина — снижение маржинальности торговли на маркетплейсах, считают эксперты рынка.

По данным консалтинговой компании eCompass Capital, в 2025 г. в России было открыто более 46 тыс. интернет-магазинов — это больше, чем за два предыдущих года вместе взятых. Для сравнения: в 2023 г. появилось 18 тыс. новых онлайн-магазинов, а в 2024 г. — 22 тыс.

За три года количество действующих интернет-магазинов в России практически удвоилось — с 104 тыс. в 2022 г. до 190 тыс. в 2025 г. Данные получены с помощью аналитического ИТ-инструмента BuiltWith. Аналитики изучили сайты в доменной зоне .ru, обладающие функционалом корзины.

kaz6.jpg

Magnific - Freepik
Темпы роста числа интернет-магазинов в России ускорились, за 2025 г. их появилось вдвое больше, чем за два предыдущих года вместе взятых

В eCompass Capital одной из главных причин роста числа интернет-магазинов называют удорожание торговли на маркетплейсах. Из-за повышения комиссий и ужесточения условий бренды все активнее переходят на модель direct-to-consumer (D2C) т.е. напрямую потребителю и открывают собственные онлайн-площадки. При этом запуск собственного интернет-магазина значительно упростился в 2026 г.: создание сайта на конструкторе, подключение платежных ИТ-систем и логистики сейчас не намного сложнее, чем начало продаж на крупном маркетплейсе.

Другие причины роста

Опрошенные РБК в июле 2026 г. эксперты считают, что открытие новых интернет-магазинов обусловлено не столько стремлением продавцов обрести независимость от маркетплейсов, сколько накопленным опытом. Благодаря работе на крупных ИТ-площадках предприниматели научились самостоятельно вести онлайн-бизнес и теперь готовы развивать собственные каналы продаж параллельно с маркетплейсами.

При этом большинство экспертов считают наиболее рациональной гибридную модель в 2025-2026 г. В ее рамках продавцы используют маркетплейсы для привлечения новых покупателей и поддержания объема продаж, а собственный сайт — для развития бренда, работы с лояльной клиентской базой и стимулирования повторных покупок.

Интернет-торговля

Рынок розничного онлайн-импорта в 2025 г. продемонстрировал восстановление после спада, зафиксированного в период с 2022 по 2024 г., соответствующие выводы содержатся в исследовании агентства Data Insight и логистического оператора GBS. Ключевым драйвером роста стало увеличение числа заказов на 64% — до 274,6 млн, при этом объем продаж достиг 366,8 млрд руб., показав прирост на 12% на фоне падения среднего чека на треть.

Согласно прогнозу аналитиков Data Insight, в 2026 г. объем российского рынка интернет-торговли достигнет 487,5 млрд руб. при 375 млн заказов. В 2027 г. рынок преодолеет отметку в 500 млрд руб. При этом количественный рост заказов практически остановится: рынок продолжит наращивать обороты в денежном выражении, однако по числу покупок выйдет на плато. Совокупный объем российской интернет-торговли, по оценкам аналитиков, вырастет с 13,4 трлн руб. в 2025 г. до 17,4 трлн руб. в 2027 г., а количество заказов увеличится с 8,3 млрд до 11,7 млрд единиц.

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026
От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 цифровизация

Каналы сбыта претерпели значительный структурный сдвиг: иностранные торговые площадки утратили лидерство, уступив место российским платформам. Ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко отметил, что отечественные маркетплейсы успешно интегрируют импортные товары в привычный для российского потребителя сценарий покупки. При этом ключевыми факторами успеха являются не только цена, но и удобство оформления заказа, прозрачность отслеживания доставки, а также простота получения и возврата товара.

Среди ключевых изменений на рынке эксперты отмечают смену лидерства в сегменте трансграничной торговли: по их оценкам, Ozon Global впервые обошел AliExpress. Этот результат отражает переход от модели прямых заказов на иностранных витринах к модели локального маркетплейса, предлагающего зарубежный ассортимент российским потребителям. Конкурентная борьба сместилась с количественного сравнения объема импортных товаров в сторону эффективности их интеграции в российскую клиентскую инфраструктуру.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации

В России официально испытали дрон-аэротакси с человеком на борту

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

«Софтлайн» не платит 1,1 миллиарда за Bell Integrator из-за его связей с США

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им.Ленина

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще