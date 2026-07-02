Нейросети победили «финального босса» высшего образования. Крупный российский вуз разрешил студентам не писать дипломы

Студенты юридического факультета филиала РУДН в Сочи освобождены от необходимости писать и затем защищать диплом. Благодарить стоит нейросети – они способны сгенерировать готовую дипломную работу по юриспруденции за несколько минут. Руководство вуза посчитало, что нет смысла требовать от студентов тратить месяцы жизни на то, что алгоритмы могут сделать в тысячи раз быстрее.

Дипломная работа – пережиток прошлого

Студентам юридического факультета сочинского филиала РУДН (Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы) не придется готовить и затем защищать дипломные работы – вуз принял решение об отмене этой процедуры, десятилетиями являющейся стандартной для всех российских вузов. На это обратил внимание «Коммерсант».

Решение первоначально было принято руководством юридического факультета вуза. После его поддержал Ученый совет Сочинского института РУДН.

Однако столь значительное послабление получили далеко не все потоки юридического факультета. Правом не тратить месяцы своей жизни на подготовку к защите диплома официально наделены студенты, поступившие в 2024, 2025 и 2026 гг.

В чем причина

На решение руководства вуза об отмене дипломных работ на юридическом факультете повлиял факт существования нейросетей. Генеративный искусственный интеллект развивается настолько стремительными темпами, что даже на нынешнем этапе их эволюции то, к чему бывшие выпускники юридических факультетов готовились неделями, теперь занимает всего пару минут.

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Как отметила и. о. декана юридического факультета Елена Легостаева, современные нейросети способны очень оперативно проштудировать весь необходимый материал для написания дипломной работы по юриспруденции, ознакомиться с судебной практикой и выполнить прочие действия, которые ранее приходилось производить студентам. На все это у них уходят минуты, и на финише появляется готовая дипломная работа на 60-80 страниц.

«Требовать от студентов писать то, что машина делает мгновенно, признано бессмысленным», – пишет «Хабр».

Студенты самых разных факультетов и вузов уже давно пишут дипломы при помощи ИИ. В феврале 2023 г. CNews освещал историю студента московского РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет), который всего за день написал диплом при помощи ChatGPT, а затем с успехом защитил его. Даже проверка на плагиат не помогла – уникальность текста дипломной работы была выше нормы.

В марте 2023 г. ритейлер «М.Видео» принял этого студента на работу. Он получил должность нейросетолога бренд-медиа «М.Клик», пишет РБК.

Без дипломов не останутся

Отказ сочинского филиала РУДН от необходимости подготовки и защиты студентами юрфака своих дипломных работ не означает, что диплом об окончании высшего образования им не выдадут. Просто одна форма подтверждения знаний теперь заменена на другую.

Студенты будут сдавать устный финальный экзамен, во время которого им едва ли удастся воспользоваться нейросетью. Также они должны будут найти решение ряда сложных задач из области права.

В сочинском филиале РУДН уверены, что замена дипломных работ на устное тестирование и решение правовых кейсов – это не упрощение процедуры получения диплома. Напротив, они считают, что это ужесточение требований к знаниям студентов. На этом настаивает, в частности, директор института Александр Петенко.

Все по закону

Решение вуза отказаться от стандартной практики защиты дипломной работы в пользу иных методов проверки знаний учащихся перед выдачей им диплома о высшем образовании не идет вразрез с действующим российским законодательством. «Хабр» подчеркивает, что в нынешней редакции федерального образовательного стандарта есть норма, дающая высшему учебному заведению право самостоятельно устанавливать форму итоговой аттестации студентов.

Это означает, что примеру филиала РУДН в Сочи на законном основании могут последовать и другие российские вузы. Современные нейросети разбираются не только в праве и могут подготовить дипломную работу по самым разным направлениям.

На уровне государства

Российские власти тоже видят потенциальное влияние нейросетей на процесс получения высшего образования в общем и на защиту диплома в частности. Так, глава Минобрнауки Валерий Фальков 27 мая 2026 г. допустил исчезновение дипломных работ из-за искусственного интеллекта.

Как пишет РБК, Фальков считает, что из-за ИИ на смену практике написания дипломных работ может прийти устный экзамен. «Мы возвращаемся к истокам, как это ни странно, к основам высшего образования с помощью ИИ. Я имею в виду устную оценку и коммуникации, когда способности, так же как и способности со знаком минус — "дурь каждого", как говорят, будут видны в полном объеме», – сказал он (цитата по ТАСС).

Фальков считает также, что совсем скоро в вузы поступят студенты, «для которых искусственный интеллект будет нормой с рождения», пишет ТАСС. В связи с этим, по его словам, нужно будет на ежегодной основе пересматривать подходы «к обучению и оценке знаний».