ИИ вскоре будет потреблять больше воды, чем пьет человечество

Исследователи из Университета Организации Объединенных Наций назвали «ловушкой» надежды на то, что новые способы повышения эффективности сократят потребление центрами обработки данных энергетических и водных ресурсов. Они считают, что такие технологии только усугубят проблему и к 2030 г. ЦОД-ы начнут потреблять воды больше чем люди, а их доля электропотребления достигнет 3% мирового.



Ложные надежды

К 2030 г. потребление энергии искусственным интеллектом (ИИ) может удвоиться и достичь 3% мирового потребления электроэнергии. Потребление воды для охлаждения ЦОД может превысит годовую потребность населения планеты в питьевой воде, говорится в отчете Института водных ресурсов, окружающей среды и здравоохранения Университета Организации Объединенных Наций (UNU-INWEH), посвященном оценке экологических издержек ИИ, пишет Conversation.

Надежды на то, что ИИ-моделям в будущем потребуется меньше энергии по мере их совершенствования и повышения эффективности, в документе названы ловушкой.

Авторы исследования полагают, что использование ИИ будет следовать экономическому принципу, известному как «парадокс Джевонса», который предсказывает, что когда технологические усовершенствования повышают эффективность использования ресурса, это приводит к росту, а не к снижению общего потребления этого ресурса.

Парадокс технологического совершенствования

Экономист Уильям Стэнли Джевонс (William Stanley Jevons) наблюдал такой эффект при использовании угля в Англии XIX века, когда повышение эффективности не привело к снижению общего потребления. Снижение затрат привело только к расширению использования и увеличению общего спроса на этот вид топлива.

© scanrail / Фотобанк Фотодженика С ростом эффективности ресурсопотребления ЦОД-ами ИИ будет поглощать не меньше, а больше энергии и воды

Ученые из UNU-INWEH прогнозируют, что и в случае с ИИ по мере удешевления моделей будет повышаться их привлекательность и появляться новые способы их применения. Рост объемов использования приведет к снижению и, возможно, к полному устранению экономии, достигаемой за счет повышения эффективности.

В 2025 г. ЦОД уже потребляли столько же электроэнергии, сколько Саудовская Аравия с ее 11 местом в мире по этому показателю. Если прогнозы UNU-INWEH сбудутся, то для компенсации их углеродного следа человечеству потребуется вырастить 6,7 млрд деревьев за десять лет.

Структурная неравномерность

Отдельно в докладе подчеркивается структурное неравенство мирового бума ИИ, при котором растет разрыв между теми странами, которые создают и контролируют ИИ-системы, и теми, которые их используют. Специализированная облачная инфраструктура для ИИ существует только в 32 странах.и 90% этих мощностей сосредоточено в США и Китае.

Расходы на строительство дата-центров в США в конце 2025 г. впервые превысили затраты на возведение офисных зданий, как писал CNews в марте 2026 г. Растущее строительство вызывает недовольство и протесты со стороны жителей прилегающих к дата-центрам территорий. Темпы строительства ЦОД опережают способность региональных энергосетей поставлять достаточное количество электроэнергии, в результате чего к 2030 г. американцы могут столкнуться с ростом счетов за электроэнергию на 70%.

В Китае к июню 2025 г. процедуру лицензирования прошли 7 тыс. дата-центров, возведенных в рамках проекта «Восточные данные, западные вычисления» (Eastern Data, Western Computing), запущенного в 2022 г. При этом уже запущенные в рамках госпрограммы объекты загружены далеко не на полную мощность. Показатель загруженности достигает от силы 20-30%.