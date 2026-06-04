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Сбербанк создал «первый в мире» терминал оплаты с нейросетью внутри

Сбербанк выпустил новый платежный терминал «Нео» с улучшенным распознаванием биометрии на основе искусственного интеллекта. Его экран наделен опцией автоматической регулировки угла наклона по росту покупателя. Внутри терминала стоит процессор с восемью NPU-ядрами для работы искусственного интеллекта. Прием заказов уже ведется. Сбербанк называет «Нео» «первым в мире терминалом с искусственным интеллектом».

Платить по-новому

Сбербанк сообщил CNews о премьере новейшего терминала оплаты под названием «Нео». В обозримом будущем его можно будет встретить в магазинах, кафе и других заведениях, где можно оплатить товар или услугу при помощи телефона или карты. Сбербанк называет «Нео» «первым в мире терминалом с искусственным интеллектом».

Новое детище Сбербанка выделяется в первую очередь своим внешним видом. По словам представителей банка, его дизайнеры искали вдохновение в некой «эстетике космических технологий».

Ключевой особенностью терминала «Нео» является подвижный экран. Он способен самостоятельно корректировать угол расположения дисплея с учетом роста находящегося перед ним человека.

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Сбербанк
Новый терминал Сбербанка

«Нео» собрали на процессоре с восемью NPU-ядрами (используются для ИИ), другие спецификации которого неизвестны. CNews поинтересовался у Сбербанка о возможностях CPU и в целом об аппаратной начинке терминала, а также о стране его производства и ожидает ответа.

Когда ждать

Первые терминалы «Нео» должны получить распространение в самом скором будущем. Сбербанк намерен установить несколько тысяч таких терминалов до конца 2026 г. На деле это совсем немного. Для сравнения, к середине марта 2024 г. в одной только Москве работало около 40 тыс. терминалов Сбербанка с функцией оплаты улыбкой.

На сайте банка открыт предварительный заказ на «Нео». Чтобы получить его, нужно быть клиентом «СберБизнеса» – пока это обязательное условие.

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Условия получения нового терминала

Также на сайте отмечено, что стоимость терминала составит 1000 руб. в месяц помимо стоимости тарифа эквайринга. Никаких скидок за оплату на год и более вперед пока не предусмотрено. Редакция задала Сбербанку вопрос о наличии у бизнеса возможности выкупить терминал в собственность, чтобы не оплачивать аренду, и ожидает ответа. Помимо этого, редакция поинтересовалась, сможет ли бизнес продолжить пользоваться старыми терминалами без принудительной их замены на «Нео».

Умнее многих смартфонов

В дополнение к подвижному экрану и процессору с восемью нейроядрами в новинке Сбербанка есть ToF-камера с 3D-картографией лица, наделенная широким углом обзора. Также в наличии адаптивная подсветка, и все это нужно, чтобы лучше распознавать лицо или улыбку покупателя.

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Сбербанк
Экран отделен от основного корпуса
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Дополнительно качество распознавания повышают специализированные нейросетевые алгоритмы, для работы которых, по всей видимости, и понадобился процессор с большим количеством NPU-ядер.

По словам представителей Сбербанка, «Нео» получил экран, разрешение которого на 60%, то есть более чем в полтора раза, выше по сравнению с терминалом предыдущего поколения. Какую практическую пользу это несет покупателям, все взаимодействие которых с терминалом чаще всего ограничивается лишь прикладыванием карты или поднесением к нему смартфона, в банке не уточнили.

Главная проблема не побеждена

Любой терминал оплаты зависит от наличия на точке продажи интернета. Часто это только мобильный интернет, который в России отключают масштабно и регулярно. В начале марта 2026 г. такой шатдаун случился в Москве – не работали банкоматы, терминалы оплаты и даже общественные туалеты.

Об умении «Нео» работать автономно, без интернета, в Сбербанке не говорят. Зато известно, что новый терминал поддерживает все современные способы оплаты, включая банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. «Через терминал можно оформить оплату частями (Buy Now, Pay Later, BNPL – прим. CNews), оставить чаевые, увидеть баланс бонусов «Спасибо» и сразу использовать их при покупке», – сказали CNews представители Сбербанка.

Геннадий Ефремов

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