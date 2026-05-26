В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Российские интернет-компании не планируют полностью переходить на ответы с технологией искусственного интеллекта и отказываться от традиционных ссылок в поиске, в отличие от Google, которая внедряет такие изменения. Эксперты полагают, что переход на ИИ-ответа может пагубно сказаться на качестве интернета.

Переход западного бизнеса к другой бизнес-модели

Российские поисковики не откажутся от классических ссылок вслед за Google, пишут «Известия». Массовая трансформация информационных сервисов с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) в Рунете пока не обсуждается.

Крупные российские интернет-компании не планируют отказываться от классических ответов в формате ссылок на источники, выяснили «Известия». В мае 2026 г. Google начал одну из крупнейших трансформаций своего поискового сервиса за последние десятилетия. ИТ-компания постепенно отходит от традиционной модели, при которой пользователь самостоятельно переходил по ссылкам и изучал информацию на сайтах. Теперь приоритет отдается ИИ-агентам и генеративным ответам, которые самостоятельно собирают, анализируют и пересказывают информацию из различных источников.

Часть обновлений Google начинает внедряться уже с 26 мая 2026 г. в рамках Core Update. Летом ИТ-компания планирует запустить информационных агентов, которые будут в круглосуточном режиме отслеживать новости, финансовые данные, спортивные события, объявления и публикации в социальных сетях, а затем формировать персонализированные сводки.

Photogenica - Pixinooo
Отечественные интернет-компании решили сохранить классическую поисковую выдачу и контент и не будут переходить на ИИ-ответы

Новая модель Google способна существенно изменить экономику интернета, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Получение готового ответа непосредственно в поисковой системе снижает необходимость перехода пользователей на внешние сайты. При этом российские интернет-компании в мае 2026 г. не планируют копировать подход Google и отказываться от классической модели выдачи результатов со ссылками на первоисточники.

Российский путь

В «Дзене», VK, Rambler & Co и «Яндексе» заявляют, что продолжат развивать ИИ-технологии для персонализации, поиска и создания дополнительных сервисов, однако сохранят классическую выдачу и ссылки на первоисточники. Компании подчеркивают, что нейросети должны помогать пользователю быстрее ориентироваться в информации, а не полностью подменять авторские материалы.

По словам амбассадора интернет-площадок в «Поиске Яндекса» Михаила Сливинского, в мае 2026 г. важно не просто найти ссылку, а быстро разобраться в теме, сравнить варианты и принять решение. ИТ-система анализирует намерение пользователя и подбирает наиболее полезный формат ответа — классическую выдачу, быстрый ответ, диалоговый режим или тематический поиск.

Смена принципа потребления

Эксперт в области цифровых технологий Игорь Баранов отмечает, что Google не исключение — аналогичный переход к ИИ-поиску постепенно происходит практически во всех крупнейших мировых экосистемах. «По пути Google активно движется и система Bing от Microsoft, которая также делает ставку на генеративные ответы и встроенных ИИ-помощников. Крупнейшие технологические платформы пытаются удержать пользователя внутри собственной экосистемы как можно дольше, минимизируя необходимость переходов на внешние сайты», — пояснил он.

Баранов отметил, что дальнейшее развитие ИИ-алгоритмов неизбежно повышает риск формирования «пузыря фильтров». В этом случае пользователь получает преимущественно ту информацию, которую ИИ-алгоритм считает для него наиболее релевантной. В долгосрочной перспективе это может привести к еще большей фрагментации информационного пространства и значительному снижению разнообразия мнений в интернете.

Российские ПАКи нового поколения

Антон Денисенко

