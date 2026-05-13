Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux

Федеральный геологический фонд объявил тендер на сумму 456,6 млн руб. для закупки двух крупных программно-аппаратных комплексов — системы хранения данных и платформы виртуализации с контейнеризацией. Все оборудование будет работать под управлением отечественной ОС Astra Linux.

Как выяснил CNews, Федеральный геологический фонд (ФГБУ «Росгеолфонд») потратит 456,6 млн руб. на закупку двух крупных программно-аппаратных комплексов (ПАК) на Astra Linux.

Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок в опубликованном 4 мая 2026 г. техническом задании. Заявки на участие в тендере служба принимает до 20 мая. Выборы подрядчика состоятся 21 мая.

В рамках контракта подрядчик должен не только поставить оборудование, но и выполнить монтаж, пусконаладку, настройку программного обеспечения, а также обеспечить техническую поддержку в течение трех лет.

Что закупают

Первый комплекс — ПАК хранения. В его состав входят шесть серверов, шесть модулей хранения и шесть лицензий на серверную операционную систему. Каждый сервер имеет высоту не более двух юнитов (2U) и оснащается двумя процессорами с частотой от 2,7 ГГц, не менее чем 24 ядрами и 48 потоками на каждый CPU.

Объем оперативной памяти на сервер — не менее 384 Гбайт (12 модулей по 32 Гбайт, тип DDR4). Для хранения данных предусмотрены три типа накопителей с поддержкой горячей замены: 14 SAS‑дисков по 1920 Гбайт, два NVMe‑накопителя по 800 Гбайт и два SAS‑диска по 800 Гбайт. Сервер имеет 24 отсека для SFF (2,5”) на лицевой панели, два порта USB 2.0 и два USB 3.x, выделенные порты удаленного управления.

Скорость сетевых портов Ethernet — не менее 25 Гбит/с, среда передачи — оптоволокно. Установлено не менее двух блоков питания мощностью от 1200 Вт каждый с резервированием N+1.

Модулей хранения в ПАК хранения — шесть штук. Каждый модуль занимает не более 4U и оснащается не менее чем 96 отсеками для LFF (3,5”) накопителей.

Используются жесткие диски HDD с интерфейсом SAS, скоростью вращения от 7200 об/мин и объемом каждого диска не менее 20 Тбайт. Общее количество установленных накопителей с горячей заменой — не менее 96 на модуль. Модуль подключается к серверам по SAS с четырьмя интерфейсами, имеет как минимум два блока питания по 1600 Вт, а также устройство для укладки кабелей.

Второй комплекс — ПАК виртуализации и контейнеризации. Он включает три сервера, одну систему хранения данных (СХД), четыре коммутатора и несколько видов программного обеспечения: 18 лицензий на ОС, три лицензии на платформу виртуализации, одну лицензию на резервное копирование и одну — на платформу контейнеризации.

Серверы для виртуализации аналогичны по характеристикам серверам ПАК хранения, но имеют некоторые отличия. В каждом сервере установлено не менее 16 модулей оперативной памяти по 32 Гбайт (итого от 512 Гбайт), накопители — SSD с интерфейсом SATA объемом от 240 Гбайт (не менее двух штук).

Сетевых портов Ethernet больше: не менее четырех портов со скоростью 1 Гбит/с (медная витая пара) и не менее четырех портов со скоростью 25 Гбит/с (оптоволокно). Также требуется аппаратная поддержка виртуализации и наличие не менее одного слота OCP 3.0.

СХД и коммутаторы

Система хранения данных в ПАК виртуализации представляет собой высоконадежное устройство с двумя активными контроллерами в едином шасси, поддерживающими горячую замену. Каждый контроллер имеет кэш-память не менее 256 Гбайт, синхронизируемую между собой, и аккумулятор для сохранения данных при пропадании питания.

Высота СХД — не более 11U. В комплекте идет не менее восьми портов Ethernet 25 Гбит/с с трансиверами SFP+, два внешних порта управления RJ45. Суммарное количество отсеков для накопителей — не менее 192. В составе установлены SSD (тип 1) объемом от 3,84 Тбайт в количестве от 15 штук и HDD (тип 2) объемом от 16 Тбайт в количестве от 104 штук.

Система поддерживает блочные протоколы NVMe over TCP и iSCSI, QoS, политики кэширования, а также возможность масштабирования пула с шагом в один диск и автоматической балансировкой. Управление возможно через веб-интерфейс или командную строку.

Четыре коммутатора — полностью управляемые, Ethernet, с двумя сменными блоками питания, горячей заменой и активным охлаждением. Каждый имеет не менее четырех портов 100G QSFP28 и не менее 48 портов 25G SFP28. Поддерживаются протоколы AAA (Radius, Tacacs+), VLAN (IEEE 802.1Q), LLDP, LACP, BGP, OSPFv2, SSH, SNMP, виртуальные таблицы маршрутизации (VRF), работа в качестве NTP-клиента. Максимальный размер JumboFrame — от 9216 до 9416 байт. Предусмотрен отдельный консольный последовательный порт.

Программное обеспечение поставляется на каждый сервер и компонент. Операционная система — на ядре Linux версии не ниже 6.12, для архитектуры x86_64, с поддержкой RPM‑пакетов, YUM‑совместимого менеджера, LIVE‑образов для запуска без установки и OEM‑образов для массового развертывания. Система должна работать в закрытом контуре без доступа в интернет.

Платформа виртуализации (три лицензии) обеспечивает запуск изолированных виртуальных машин на серверах x86, поддерживает работу собственной системы управления как на физическом сервере, так и на виртуальной машине, позволяет создавать шаблоны ВМ, использовать консоль по SPICE/VNC с пробросом буфера обмена и файлов, живую миграцию ВМ без выключения, высокую доступность с автоматическим перезапуском при сбое узла, клонирование, тонкое выделение дисков, снимки состояния с сохранением памяти.

Система резервного копирования рассчитана на полезный объем не менее 20 ТБ, управляется через графический интерфейс и CLI, поддерживает ролевую модель, приоритизацию заданий, дедупликацию на блочных устройствах, непрерывное резервное копирование PostgreSQL с point-in-time recovery, а также защиту файловых систем ext3/ext4/XFS.

Платформа контейнеризации (одна лицензия) должна управлять кластером Kubernetes с отказоустойчивым control plane (не менее трех узлов), встроенным SDS-хранилищем с репликацией, сбором метрик и логов, веб-интерфейсом и API, а также поддерживать RBAC и интеграцию с корпоративными каталогами (LDAP/AD или OIDC/SAML). Лицензирование всех программных продуктов идет на максимальную конфигурацию оборудования без дополнительных платежей.

Антон Мушинский

