«ВЗПП-Микрон» оштрафован на миллионы за срыв серийного производства модулей для авиации, космоса и оборонки

Минпромторг оштрафовал «ВЗПП-Микрон» на 16,4 млн рублей за срыв на 475 дней разработки модулей, которые должны были заменить американские чипы STMicroelectronics для оборонной и космической техники.

Новая просрочка

Контракт на сумму 162 млн руб. между Минпромторгом и «ВЗПП-Микрон» был заключен в ноябре 2018 г. И должен быть исполнен до сентября 2022 г.

Согласно претензии министерства, срок сдачи второго этапа работ (изготовление опытных образцов) предусмотрен в ноябре 2020 г., а фактически был сдан в марте 2022 г. Просрочка составила 475 дней.

Замена STMicroelectronics

«ВЗПП-Микрон» должен был освоить серийное производство модулей защиты бортовых вычислителей, высокоскоростных интерфейсов, приборных интерфейсов, высокоинтегрированных систем коммутации, интеллектуальных систем электропитания от перенапряжений и электростатического разряда.

Функциональными аналогами разрабатываемых модулей являются: ESDA6V1L, USBLC6-2SC6Y, USBLC6-4, USBUF02W6, USB6B1, USBDF02W5, USBDF01W5 (STMicroelectronics, США).

Работы входят в госпрограмму «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Представители «ВЗПП-Микрон» не ответили на запрос CNews о том, что стало причиной такой задержки.

Чем занимается «ВЗПП-Микрон»

«ВЗПП-Микрон» является одной из крупнейших «кремниевых» фабрик по производству и экспорту электронно-компонентной базы (ЭКБ) для микроэлектроники и силовой электроники как на внутреннем рынке, так и среди стран СНГ, отмечают представители компании на своем сайте. Входит в группу компаний «Элемент».

На АО «ВЗПП-Микрон» действует современный высокотехнологичный комплекс по проектированию и производству кристаллов полупроводниковых приборов и интегральных схем в составе кремниевых пластин, в том числе в корпусном исполнении. Помимо выполнения заказов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, «ВЗПП-Микрон» осуществляет взаимодействие с компаниями-дистрибьюторами электронной компонентной базы.

Среди основных направлений деятельности указаны: радиационно-стойкая электроника, силовая электроника, интегральные схемы (биполярные схемы, КМОП), а также дискретные приборы (диоды, транзисторы, стабилитроны, IGBT, тиристоры).