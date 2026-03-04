Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

В России разработали платформу для операторов связи, на которой инфраструктурные компании, арендодатели обмениваются информацией для поиска свободных мест для размещения базовых станций и другого телеком-оборудования. Проект был основан бывшим руководителем международного бизнеса кибербезопасности Softline.

Создание ИТ-платформы

В России разработали цифровую платформу для операторов связи, пишет «Коммерсант». Самый простой способ для телекоммуникационных операторов понять, где поблизости есть базовые станции и какой уровень сигнала можно ожидать.

В марте 2026 г. российская компания «Телекомспот» разработала первую в России первую цифровую платформу, на которой операторы связи, инфраструктурные компании, арендодатели обмениваются информацией для поиска свободных мест для размещения базовых станций и другого телеком-оборудования.

Со слов разработчиков, это ИТ-платформа, формирующая единое пространство взаимодействия для операторов связи, инфраструктурных компаний и подрядчиков. Ядром решения является business-to-business (B2B)-маркетплейс с автоматическим сопоставлением спроса и предложения, актуальными данными об телеком-инфраструктуре и площадках, интеграцией с ИТ-системами операторов и представлением всей информации на единой интерактивной карте.

Инвестиции в проект на первом этапе составили 20 млн руб., но в дальнейшем в компании-разработчике планируют вложить в ИТ-платформу еще около 50 млн руб.

Проект основан бывшим руководителем международного бизнеса кибербезопасности Softline Михаилом Лисневским. Из операторов большой четверки (МТС, «Мегафон», Т2 и «Билайн») к цифровой платформе уже подключилась российская телекоммуникационная компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), в дальнейшем «Телекомспот» планирует открыть сервис для всех онлайн-операторов связи, уверяют разработчики.

Разработчик онлайн-платформы

ООО «Телекомспот» зарегистрировано 10 апреля 2025 г. в Красногорске Московской области. Компания работает в сфере разработки компьютерного программного обеспечения (ПО).

Генеральным директором с момента основания является Бадиловская Надежда. Учредителями выступают два физических лица: Лисневский Михаил (87% доли) и сама Бадиловская (13%). Такая структура собственности предполагает совместный контроль над компанией.

Рост количества станций в России

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, На конец сентября 2025 г. в сетях российских операторов связи работало 479 тыс. базовых станций 4G long-term evolution (LTE). Это на 16% больше, чем было в 2024 г. Как писал CNews, лидерами по приросту количества таких объектов на тот момент были Ставропольский и Краснодарский края, Республика Татарстан, Москва и Самарская область, но абсолютные показатели по ним в ведомстве не уточнили.

Согласно данным аналитиков Vigo, наиболее интенсивный рост количества базовых станций стандарта 4G в 2025 г. наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе — прирост составил 15%. Расчеты выполнены на основе агрегированных данных, полученных от датчиков-идентификаторов, подключенных к мобильным сетям. Указанные устройства применяются для мониторинга качества пользовательского опыта и сбора технических характеристик соединения. Следующие позиции по темпам прироста занимают: Южный федеральный округ — +8%; Приволжский федеральный округ — +6%. Абсолютные значения количества базовых станций по федеральным округам и субъектам России в публикации не приводятся.

Региональные приоритеты развития 4G-сетей у операторов заметно различались. Больше всего увеличилось число базовых станций у «Билайна» в Центральном федеральном округе и Поволжье, у Tele2 — в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах, у МТС — также в Центральном федеральном округе, а у «Мегафона» — в Южном федеральном округе, выяснили аналитики Vigo.

Рост количества базовых станций идет в основном за счет активного рефарминга из 3G в 4G и ввода в коммерческую эксплуатацию первых партий ИТ-импортозамещенных базовых аппаратов отечественного производства, объясняет директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко. При этом, по его словам, существует вероятность временного замедления дальнейшего перехода из-за увеличившейся нагрузки на голосовую услугу операторов после блокировки голосовых звонков в Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По мнению господина Прокопенко, наиболее значительное сокращение количества активных сот 3G, фактически используемых абонентами, зафиксировано у оператора «Билайн» — снижение составило 50%. У остальных операторов МТС, Билайн, Мегафон и Т2 динамика сокращения оказалась примерно вдвое ниже. Данный факт свидетельствует о более осторожном подходе к оптимизации ИТ-инфраструктуры 3G на фоне сохраняющегося роста нагрузки на голосовые сервисы, а также периодических отключений сетей LTE в отдельных регионах, пояснил эксперт. В целом по рынку общее снижение количества видимых в эфире 3G-сот, задействованных абонентами для получения услуг, достигло 31%. Доля же трафика в сетях 4G увеличилась с 96,5% в 2024 г. до 97,6% в 2025 г. Оставшиеся 2,4% приходятся на сети стандартов 2G и 3G.

