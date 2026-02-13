«Авиасейлс» выставлен на продажу. Начальная цена 23 миллиарда

Крупнейший российский онлайн-сервис по поиску авиабилетов «Авиасейлс» может сменить владельца. Акционеры компании 13 февраля 2026 г. уже начали подготовку к продаже бизнеса, стоимость которого оценивается минимум в 23 млрд руб. Потенциальными покупателями источники называют крупные банки, однако сделка осложняется сложной корпоративной структурой и наличием зарубежных активов.

Продажа бизнеса

Поисковик «Авиасейлс» выставили на продажу, пишет «Коммерсант». Стоимость компании оценивается на сумму более 23 млрд руб.

В феврале 2026 г. инвестиционные фонды, владеющие основными долями в «Авиасейлс», начали искать покупателя на свой бизнес. Стоимость компании оценивается на сумму более 23 млрд руб., об этом «Коммерсант» сообщили два источника в инвестиционных кругах.

В онлайн-сервис «Авиасейлс» официально отрицают планы по продаже. В компании заявили, что менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка.

«Авиасейлс» Крупнейший в России поисковик авиабилетов «Авиасейлс» выставлен на продажу, его начальная цена 23 млрд руб.

Однако собеседники издания в инвестиционных кругах утверждают, что процесс находится на стадии подготовки, а владеющие долями фонды собирают предложения от потенциальных интересантов. «Но дешево не продадут», — подчеркивает один из них.

Структура владения с активами за рубежом и высокая цена могут стать барьером для сделки, говорят опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

Крупный игрок

ИТ-сервис поиска и бронирования авиабилетов гонконгской структуры Go Travel Un Limited со штаб-квартирой на Пхукете. «Авиасейлс» основал российский предприниматель Константин Калинов в 2007 г., поначалу это был его личный блог со специальными предложениями авиакомпаний. Калинов умер в 2017 г. и 13 февраля 2026 г. бизнес принадлежит гонконгской Go Travel Un.

Долями также владеют семья основателя и менеджмент. В числе директоров компании значится Рустем Миргалимов, основатель группы компаний (ГК) «Таврос», инвестировавший в проект на раннем этапе.

Среди конечных бенефициаров — кипрские структуры и фонды iTech Capital, которые в 2021 г. вместе с «Эльбрус Капиталом» вложили в компанию $43 млн.

«Авиасейлс» Онлайн-сервис по поиску авиабилетов «Авиасейлс»

В 2023 г. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) включил Go Travel Un Limited в перечень компаний, подлежащих «приземлению», — ей необходимо было открыт ь российское юридическое лицо, разместить на своем сайте форму обратной связи, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора. К февралю 2024 г. онлайн-сервис выполнил эти требования.

Только с ноября 2024 г. власти Москвы начали закупать у «Авиасейлс» данные статистики для оценки турпотоков.

Возможные покупатели и проблемы

Интерес к онлайн-сервису могут проявлять банки, развивающие собственные экосистемы. Ранее, например, сообщалось о переговорах «Альфа-банка» по покупке агрегатора «Туту», хотя в кредитной организации эту информацию опровергали.

Инвестиционный банкир Илья Шумов оценивает текущую стоимость «Авиасейлс» не менее чем в $300 млн. При этом он указывает на сложность объективной оценки из-за значительной доли зарубежных операций. Именно непрозрачная структура владения и иностранные активы могут стать главным препятствием для сделки, считает эксперт.

Участники рынка авиаперевозок отмечают, что доля прямых продаж авиакомпаний достигает 60-70%, и посредники вынуждены бороться за оставшийся объем на фоне снижения пассажиропотока, роста стоимости дистрибуции и сокращения комиссий перевозчиков.