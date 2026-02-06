Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка

Производители из Китая обеспечили взрывной рост поставок и заняли лидирующие позиции, опираясь на государственную поддержку, масштабное производство и активную коммерциализацию технологий. По данным Counterpoint Research, китайские роботы-гуманоиды заняли в 2025 г. 80% рынка, а всего было продано на мировом рынке 16 тыс. андроидов.

Мировой рынок гуманоидных роботов

Китайские компании стремительно захватывают мировой рынок гуманоидных роботов, оставляя конкурентов далеко позади, пишет South China Morning Post (SCMP). Компания AgiBot, базирующаяся в Шанхае, в 2025 г. вышла в безусловные лидеры по объему поставок гуманоидных роботов в мире.

Китайские роботы-гуманоиды заняли в 2025 г. 80% рынка, подсчитали аналитики Counterpoint Research. Лидером в 2025 г. названа шанхайская AgiBot, хоть стартапу от роду всего два года, но в минувшем году он поставил клиентам по всему миру почти каждого третьего (30,4%) человекоподобного робота. Китайские фирмы занимают и следующие три места рейтинга: Unitree с 26,4%, UBTech Robotics с 5,2% и Leju Robotics с 4,9%. Пятое место занял Илон Маск (Elon Musk) с его роботом Optimus — 4,7%.

UBTech Robotics

Согласно данным Omdia, в 2025 г. AgiBot поставила 5 168 гуманоидных роботов. Этот результат позволил ей возглавить список из десяти крупнейших производителей, в который вошли сразу шесть китайских компаний. Второе место заняла Unitree Robotics из Ханчжоу: за 2025 г. она отгрузила 4,2 тыс. роботов, что эквивалентно 32% мирового рынка. Третьей стала UBTech Robotics, акции которой котируются в Гонконге, а штаб-квартира расположена в Шэньчжэне, — ее поставки составили около 1 тыс. роботов. Четвертую, пятую и шестую позиции по объему отгрузок заняли Leju Robotics, Engine AI и Fourier Intelligence соответственно.

Для сравнения, Tesla в 2025 г. смогла поставить лишь около 150 гуманоидных роботов, что соответствует примерно одному проценту мирового рынка. Аналогичные объемы — по 150 андроидов — показали и другие американские компании, такие как Figure AI и Agility Robotics.

Размер рынка

По данным аналитической компании Counterpoint Research, в 2025 г. общемировой объем поставок гуманоидных роботов составил всего около 16 тыс. единиц (ед.). Значительная часть поставленных роботов используется в настоящее время в непроизводственных целях: сбор больших массивов данных для обучения искусственного интеллекта (ИИ); проведение научных исследований и демонстрационных экспериментов; маркетинговые и public relations (PR)-активности компаний-разработчиков. Лишь незначительная доля устройств уже задействована в замене человеческого труда на реальных производственных линиях, в складской логистике, автопроме и других отраслях.

Согласно прогнозу Counterpoint Research, уже в 2027 г. объем продаж гуманоидных роботов превысит 100 тыс. ед. При этом около 72% от общего количества планируется направить именно на замещение человеческого труда на производственных и промышленных объектах.

Объем продаж гуманоидных роботов

В целом мировой рынок гуманоидных роботов в 2025 г. продемонстрировал взрывной рост: объем поставок увеличился почти на 480% и достиг 13 318 ед. Аналитики Omdia прогнозируют, что к 2035 г. этот показатель может вырасти до 2,6 млн устройств. По словам аналитика Omdia Ляня Цзе Су (Lian Jie Su), китайские компании фактически задают стандарты в области массового производства, поскольку всего за короткое время сумели выйти на поставки тысяч роботов, что создает предпосылки для ежегодного внедрения десятков тысяч таких машин.

Указанные тенденции свидетельствуют о переходе рынка гуманоидной робототехники от экспериментальной и демонстрационной фазы к этапу коммерческого масштабирования, где Китай на текущий момент обладает наиболее агрессивной стратегией роста объёмов и снижения себестоимости.

Жесткая конкуренция

По данным Morgan Stanley, с 2020 г. китайские компании оформили в пять раз больше патентов, связанных с гуманоидной робототехникой, чем их американские конкуренты, что отражено в последнем выпуске Robot Almanac.

Быстрое наращивание производства в Китае, по мнению Omdia, стало возможным благодаря сочетанию благоприятной государственной политики, развитой инфраструктуры, а также активных инвестиций как со стороны властей, так и со стороны частного бизнеса. Важную роль сыграло и направление ИИ — Embodied intelligence, предполагающее его работу через физическое тело, — впервые был официально обозначен китайскими властями как одна из ключевых отраслей будущего.

В условиях усиливающейся конкуренции крупнейшие китайские компании все активнее переходят от разработок к коммерческому внедрению своих решений. Они заключают партнерства с предприятиями обрабатывающей промышленности, чтобы обеспечить массовое использование роботов непосредственно на заводах и фабриках, о чем писал CNews. В июле 2025 г. AgiBot и Unitree совместно выиграли контракты от China Mobile на общую сумму $17,7 млн. Уже в августе 2025 г. AgiBot получила заказ от производителя автокомпонентов Fulin Precision на развертывание почти сотни роботов на его производственных площадках.

Технологии в России

В России разработкой гуманоидных и человекоподобных роботов занимается ограниченное число компаний и проектов, и отрасль пока находится на стадии экспериментов и пилотных решений. Как информировал CNews, наиболее известным игроком считается «Промобот», который специализируется на сервисных роботах с элементами антропоморфности — они умеют общаться с людьми, распознавать речь и лица, но не являются полноценными гуманоидными роботами в промышленном смысле.

В направлении российских человекоподобных платформ также работают стартапы, включая московский AIdol, представивший прототип гуманоидного робота с ИИ-технологиями, и компания Android Technologies, разработавшая робота Fedor, созданного для специальных задач и испытанного в космической программе. Сбербанк и «Яндекс» изучают гуманоидную робототехнику в рамках долгосрочных исследований.