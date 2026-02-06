Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки

Трудности миграция на S/4HANA

Почти 60% проектов по миграции на актуальную версию программной платформы SAP, выходит за рамки бюджета и не укладываются в запланированный срок. Организации склонны недооценивать сложность проекта, допускают его дальнейшее разрастание и не учитывают внутренние ограничения, пишет The Register со ссылкой на исследование компании Information Services Group (ISG).

В ходе исследования эксперты ISG опросили 200 руководителей высшего звена, занятых в крупных глобальных компаниях, а также выяснили, что лишь 20% организаций повторно внедряют бизнес-процессы, завязанные на SAP, при переходе на последнюю версию платформы немецкого разработчика ПО для бизнеса – S/4HANA.

Почти половина (49%) не проводит реинжиниринг бизнес-процессов, предпочитая сохранить уже существующие вкупе с накопленными данными.

Бизнес никуда не спешит

Как ранее писал CNews, пользователи устаревшей платформы SAP ECC по состоянию на начало весны 2025 г. не слишком торопились с миграцией на SAP S/4HANA – актуальную версию ERP-платформы немецкого ИТ-гиганта. Аналитики Gartner выражали уверенность, что ситуация в обозримом будущем радикально образом не поменяется несмотря на то, что прекращение поддержки программного продукта уже не за горами.

© rafapress / Фотобанк Фотодженика 60% решившихся на миграцию сорвали сроки завершения проекта и потратили больше денег, чем планироровали изначально

Срок основной поддержки SAP ECC истекает в конце 2027 г. Расширенная же, за которую SAP просит 2% от стоимости основной, будет продолжаться до конца 2030 г. В SAP также готовы были рассмотреть возможность продления поддержки после 2030 г. при условии, что клиентам придется согласиться на коммерческие услуги компании по миграции на S/4HANA, которой все же никак не избежать.

По данным Gartner на IV квартал 2024 г., 39% так и не перешли на S/4HANA. Общий размер клиентской базы SAP на тот момент составлял около 35 тыс. организаций по всему миру.

SAP ECC пришла на смену предыдущему поколению ERP-платформы SAP R/3 в 2004 г. В свою очередь, S/4HANA, оптимизированная для работы с высокопроизводительной in-memory-СУБД HANA, появилась на рынке в 2015 г. В отличие от предшественницы, S/4HANA может работать не только на инфраструктуре клиента, но также в облаке или в гибридной среде.

Большая часть крупных организации, все же решившихся на миграцию, как показало исследование ISG, не смогли уложиться в бюджет проекта и сорвали сроки его завершения. По словам ведущего аналитика ISG Майкла Дорнана (Michael Dornan), даже перенос текущих бизнес-процессов на новую платформу вызывал у организаций сложности – подготовка плана проекта и четкое следование ему вызывали проблемы.

«Некоторые из них [организаций] пытаются сделать это [перейти на S/4HANA] максимально быстро и дешево. Эта группа часто недооценивает сложность, масштаб и ограничения, с которыми они сталкиваются. Они также страдают от увеличения масштабов [проекта] и меняющихся требований по ходу их реализации. Во многих случаях задержки вызваны людьми, а не технологиями», – констатирует Дорнан.

Сложный выбор стратегии миграции

Согласно результатам исследования ISG, 34% организаций, пошедших на миграцию, выбрали подход, называемый "Brownfield". Он предполагает переход на S/4HANA с сохранением данных, бизнес-процессов и/или существующей инфраструктуры. 18% предпочли стратегию "Greenfield" – то есть построение всей системы с нуля (рекомендованная SAP и соответствующая концепции “clean core”, то есть максимальной стандартизации). Около 50% применяли подход "Bluefield", комбинирующий элементы двух других стратегий, упомянутых ранее.

Со слов Дорнана, больше половины опрошенных топ-менеджеров признались в том, что их текущая на момент начала миграции ERP-система SAP имела столько кастомных модификаций, что попытка ее стандартизации в ходе модернизации оценивалась как чрезмерно рискованной шаг.

ISG предупреждает, что применение подходов Brownfield и Bluefield чревато долгосрочными последствиями, ограничивающими развитие бизнеса, например, усложняет внедрение новых технологий, в том числе основанных на искусственном интеллекте.

Несмотря на это, бизнес воздерживается от принятия поспешных решений, тщательно взвешивает риски и не торопится с миграцией. Среди опрошенных пользователей SAP ERP 8% планируют остаться на ECC после 2027 г., тогда как около двух третей только работают над планом миграции. Последние, как отмечает The Register, вряд ли успеют перейти на S/4HANA до конца периода основной поддержки.

Европейский авиастроительный гигант Airbus, к примеру, параллельно применяет сразу три поколения платформы SAP, включая древнюю R/3 4.6 и ECC 6.0. В то же время некоторые подразделения, в том числе финансовое и занимающееся управлением материалами, а также Airbus Helicopter (вертолетостроение), уже переведены на S/4HANA. В компании рассказали The Register, что окончательно перейти на S/4HANA до 2030 г. могут не успеть.