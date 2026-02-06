CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Техника
|

Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки

Несмотря на скорое прекращение поддержки предыдущей версии ERP-платформы SAP ECC в 2027 г., почти 50% компаний выбирает не перестраивать бизнес-процессы при переходе на актуальную S/4HANA. 60% решившихся на миграцию сорвали сроки завершения проекта и потратили больше денег, чем планироровали изначально.

Трудности миграция на S/4HANA

Почти 60% проектов по миграции на актуальную версию программной платформы SAP, выходит за рамки бюджета и не укладываются в запланированный срок. Организации склонны недооценивать сложность проекта, допускают его дальнейшее разрастание и не учитывают внутренние ограничения, пишет The Register со ссылкой на исследование компании Information Services Group (ISG).

В ходе исследования эксперты ISG опросили 200 руководителей высшего звена, занятых в крупных глобальных компаниях, а также выяснили, что лишь 20% организаций повторно внедряют бизнес-процессы, завязанные на SAP, при переходе на последнюю версию платформы немецкого разработчика ПО для бизнеса – S/4HANA.

Почти половина (49%) не проводит реинжиниринг бизнес-процессов, предпочитая сохранить уже существующие вкупе с накопленными данными.

Бизнес никуда не спешит

Как ранее писал CNews, пользователи устаревшей платформы SAP ECC по состоянию на начало весны 2025 г. не слишком торопились с миграцией на SAP S/4HANA – актуальную версию ERP-платформы немецкого ИТ-гиганта. Аналитики Gartner выражали уверенность, что ситуация в обозримом будущем радикально образом не поменяется несмотря на то, что прекращение поддержки программного продукта уже не за горами.

sap6.jpg

© rafapress / Фотобанк Фотодженика
60% решившихся на миграцию сорвали сроки завершения проекта и потратили больше денег, чем планироровали изначально

Срок основной поддержки SAP ECC истекает в конце 2027 г. Расширенная же, за которую SAP просит 2% от стоимости основной, будет продолжаться до конца 2030 г. В SAP также готовы были рассмотреть возможность продления поддержки после 2030 г. при условии, что клиентам придется согласиться на коммерческие услуги компании по миграции на S/4HANA, которой все же никак не избежать.

По данным Gartner на IV квартал 2024 г., 39% так и не перешли на S/4HANA. Общий размер клиентской базы SAP на тот момент составлял около 35 тыс. организаций по всему миру.

SAP ECC пришла на смену предыдущему поколению ERP-платформы SAP R/3 в 2004 г. В свою очередь, S/4HANA, оптимизированная для работы с высокопроизводительной in-memory-СУБД HANA, появилась на рынке в 2015 г. В отличие от предшественницы, S/4HANA может работать не только на инфраструктуре клиента, но также в облаке или в гибридной среде.

Большая часть крупных организации, все же решившихся на миграцию, как показало исследование ISG, не смогли уложиться в бюджет проекта и сорвали сроки его завершения. По словам ведущего аналитика ISG Майкла Дорнана (Michael Dornan), даже перенос текущих бизнес-процессов на новую платформу вызывал у организаций сложности – подготовка плана проекта и четкое следование ему вызывали проблемы.

«Некоторые из них [организаций] пытаются сделать это [перейти на S/4HANA] максимально быстро и дешево. Эта группа часто недооценивает сложность, масштаб и ограничения, с которыми они сталкиваются. Они также страдают от увеличения масштабов [проекта] и меняющихся требований по ходу их реализации. Во многих случаях задержки вызваны людьми, а не технологиями», – констатирует Дорнан.

Сложный выбор стратегии миграции

Согласно результатам исследования ISG, 34% организаций, пошедших на миграцию, выбрали подход, называемый "Brownfield". Он предполагает переход на S/4HANA с сохранением данных, бизнес-процессов и/или существующей инфраструктуры. 18% предпочли стратегию "Greenfield" – то есть построение всей системы с нуля (рекомендованная SAP и соответствующая концепции “clean core”, то есть максимальной стандартизации). Около 50% применяли подход "Bluefield", комбинирующий элементы двух других стратегий, упомянутых ранее.

Со слов Дорнана, больше половины опрошенных топ-менеджеров признались в том, что их текущая на момент начала миграции ERP-система SAP имела столько кастомных модификаций, что попытка ее стандартизации в ходе модернизации оценивалась как чрезмерно рискованной шаг.

ISG предупреждает, что применение подходов Brownfield и Bluefield чревато долгосрочными последствиями, ограничивающими развитие бизнеса, например, усложняет внедрение новых технологий, в том числе основанных на искусственном интеллекте.

Несмотря на это, бизнес воздерживается от принятия поспешных решений, тщательно взвешивает риски и не торопится с миграцией. Среди опрошенных пользователей SAP ERP 8% планируют остаться на ECC после 2027 г., тогда как около двух третей только работают над планом миграции. Последние, как отмечает The Register, вряд ли успеют перейти на S/4HANA до конца периода основной поддержки.

Европейский авиастроительный гигант Airbus, к примеру, параллельно применяет сразу три поколения платформы SAP, включая древнюю R/3 4.6 и ECC 6.0. В то же время некоторые подразделения, в том числе финансовое и занимающееся управлением материалами, а также Airbus Helicopter (вертолетостроение), уже переведены на S/4HANA. В компании рассказали The Register, что окончательно перейти на S/4HANA до 2030 г. могут не успеть.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще