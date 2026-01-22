Главный конкурент SpaceX запустит свой спутниковый интернет со скоростью до 6 ТБ/с

Руководство американской компании Blue Origin 21 января 2026 г. объявило о развертывании мегасозвездия спутников под названием TeraWave, предназначенного для предоставления интернет-покрытия из космоса корпоративным клиентам. Сеть будет состоять боле из 5,4 тыс. спутников, что ознаменует выход на этот рынок еще одного технологического гиганта, после SpaceX. Вывод же спутников на орбиту начнется в IV квартале 2027 г.

Формирование конкурентной среды

Американская компания Blue Origin анонсировала новый проект спутниковой связи TeraWave — самый быстрый в мире спутниковый интернет со скоростью до 6 ТБ/с по оптическому каналу (по радиоканалу — до 144 ГБ/с, причем как на скачивание, так и на загрузку), пишет TechCrunch. Новая спутниковую коммуникационная сеть способна будет обеспечивать симметричные скорости передачи данных в любой точке Земли. Продукт Blue Origin ориентирован на корпоративных клиентов, центры обработки данных (ЦОД) и государственных пользователей.

Компания Blue Origin принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу (Jeff Bezos). Американская компания, ведущая в мире по выручке и рыночной капитализации на рынках электронной коммерции и облачных вычислений. В феврале 2021 г. представители Amazon объявили, что основатель компании покинет пост генерального директора, оставшись председателем совета директоров. Безос продолжит участвовать в важных проектах компании Amazon, но также намерен больше времени уделять аэрокосмической компании Blue Origin.

Система TeraWave будет состоять из 5 408 оптически соединенных спутников, расположенных на низкой околоземной орбите (LEO) и средней околоземной орбите (MEO). Эта многоорбитальная архитектура разработана для обеспечения сверхвысокоскоростных соединений между глобальными узлами, предлагая распределенные многогигабитные пользовательские подключения.

Сеть нацелена на обслуживание районов, где прокладка разнообразных волоконных путей дорога, технически сложна или медленно реализуема, включая удаленные, сельские и пригородные местности. TeraWave изначально ориентируется на обслуживание корпоративных клиентов, которые смогут обеспечить скоростным доступом в сеть даже объекты, расположенные в местах с отсутствующей адекватной наземной ИТ-инфраструктурой связи. Терминалы корпоративного класса TeraWave могут быть быстро развернуты по всему миру и интегрированы с существующей высокопроизводительной ИТ-инфраструктурой для повышения устойчивости сети.

Группировка включает 5 280 спутников LEO, которые будут обеспечивать скорость до 144 ГБ/с с использованием каналов Q/V-диапазона (около 40 ГГц для нисходящей линии связи и 50 ГГц для восходящей линии связи), в то время как 128 спутников MEO обеспечат оптические каналы со скоростью доступа до 6 ТБ/с.

Конкурирующая SpaceX Starlink Илона Маска (Elon Musk) пока ограничивается 400 МБ/с, но в будущем планирует модернизировать сеть для возможности увеличения скорости до 1 ГБ/с.

Первые спутники TeraWave будут выведены в околоземное пространство в IV квартале 2027 г. Сколько времени потребуется Blue Origin для вывода всей группировки спутников на орбиту, 22 января 2026 г. не уточняется.

Становление компании

Изначально в команду Blue Origin вошел Джефф Безос и компьютерный эксперт Пабло Холма (Pablo Holma), изобретатель Уильям Хиллис (William Hillis) (придумал механические часы со сроком работы 10 тыс. лет), а также главный фанат космоса и юрист Amazon Алан Каплан (Alan Kaplan). Важным членом команды стал историк науки Джордж Даймон (Jamie Dimon) (его отец Фримен Даймен (Freeman Dimen) — один из создателей квантовой электродинамики), о чем информировал уже CNews.

Blue Origin Становление компании Blue Origin

Джефф Безос искал не просто инженеров — ему нужны были в хорошем понимании люди, которые смогут обойти существующие в государственных проектах ограничения. И первая команда Blue Origin должна была генерировать идеи — как сделать космические путешествия обычным делом, создав новый рынок.

Команда Blue Origin думала над тем, как можно заменить традиционный химический двигатель, который для длительных межпланетных путешествий не годится.

Цели у руководства аэрокосмической компании

Джефф Безос планирует превратить Луну в крупный центр тяжелой промышленности, чтобы сохранить таким образом ресурсы Земли, об этом он сообщил журналисту Алану Бойлу (Alan Boyle) в 2018 г.

С целью реализации данного проекта компания Blue Origin предложила публично-частное партнерство Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Также Безос подумывает о сотрудничестве по вопросу создания поселения на Луне с Европейским космическим агентством.

В рамках партнерства с НАСА глава Amazon намерен построить спускаемый аппарат, с помощью которого можно будет исследовать возможность организации производства и обеспечения условий для жизни человека на Луне. Аппарат сможет доставить на спутник Земли пять тонн полезного груза, этого должно хватить для осуществления каких-то серьезных работ. При должной поддержке аппарат может начать работать уже к середине 2030 г.

Если космические агентства не согласятся помочь, то Blue Origin займется реализацией проекта в одиночку, отметил Джефф Безос, причем дело пойдет даже быстрее, чем в рамках партнерства. Он готов, если потребуется, самостоятельно создать всю необходимую инфраструктуру на Луне. «Случится одно из двух: или другие люди разделят мое видение, или у меня закончатся деньги», — заметил предприниматель, состояние которого в 2025 г. оценивается Forbes более чем в $242,2 млрд.