Состоялся орбитальный бой военных спутников США и Китая

На фоне растущей конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем в феврале 2022 г. наблюдалась усиление напряженности в космосе. Военные аналитики поясняют, что большинство боев космосе представляют собой шпионаж, спутники зачастую делают фотографии друг друга для того, чтобы с точностью определить, какие конструкции и оборудование установлены на них.

Геополитическое напряжение в мире возрастает

Спутники США и Китая вступили в орбитальный бой, осуществляя шпионскую деятельность против друг друга, в феврале 2022 г., пишет The Washington Post. Cпутники сверхдержав начали сталкиваться в космосе настолько часто, что в Пентагоне явление получило название маневренный бой, или воздушный бой.

Встреча спутников сверхдержав произошла на высоте около 35,4 тыс. км над Землей. Начиная с 2022 г., ни одна из сторон не признала состоявшийся бой летательных аппаратов в космическом пространстве.

Орбитальными боями спутников называют полет аппаратов мимо друг друга на близком расстоянии. Во время маневра спутники делают фотографии для последующего изучения систем, находящихся на борту.

В 2025 г. большая часть орбитальных боев в космосе направлена исключительно на шпионаж. Эти системы отслеживают сигналы и данные, передаваемые спутниками, прослушивают связь между космосом и Землей. Многие из них могут даже глушить такие сигналы или создавать помехи для орбитальных аппаратов, которые обеспечивают предупреждение о ракетном нападении, ведут разведку или передают важную информацию вооруженным силам.

Опасные маневры на орбите

В феврале 2022 г. произошло одно из наиболее интенсивных сближений спутников США и Китая на геостационарной орбите. Два экспериментальных китайских спутника Shiyan 12-01 и Shiyan 12-02 двигались в западном направлении над геостационарной орбитой. В этот период к ним сзади приблизился американский военный спутник USA 270, принадлежащий Пентагону. По данным публикации The Washington Post, американский аппарат выполнил маневр, при котором Солнце находилось за его спиной, что обеспечивало освещение китайских спутников и снижало вероятность их обнаружения.

Midjourney Военные спутники США и Китая начали орбитальные бои

В ответ на приближение американского спутника китайские аппараты выполнили разделение. Спутник Shiyan 12-01 продолжил движение по прежней траектории, в то время как Shiyan 12-02 осуществил маневр торможения и переместился позади USA 270, заняв позицию с Солнцем за спиной. После того как американский спутник прошел мимо, китайский аппарат сместился вслед за ним. В результате позиции спутников поменялись местами. Операторам США, управляющим аппаратом USA 270 с Земли, потребовалось скорректировать дальнейшие действия, отмечает The Washington Post.

Согласно публикации, спутники разных стран при прохождении вблизи друг друга осуществляют сближение, однако избегают чрезмерно малого расстояния. Скорость движения спутников на орбите обычно достигает 28 157,5 км/ч. Даже сближение на расстояние 16 км считается нежелательным и вызывает обеспокоенность. В отличие от воздушных боев истребителей, маневры по борьбе за позицию на орбите занимают несколько часов или даже дней.

Смена парадигм

Спутники, как правило, следуют траектории, заданной при запуске, чтобы минимизировать расход топлива на коррекцию орбиты. В 2025 г. США, Китай и Россия активно выводят на орбиту аппараты, предназначенные для маневренного полета. Такие спутники способны выполнять резкие изменения направления, ускорение, торможение и полет в паре, что делает их поведение похожим на маневры пилотируемых летательных аппаратов.

Со слов директора по развитию компании ExoAnalytic Solutions Клинтона Кларка (Clinton Clark), традиционно спутники не разрабатывались для ведения боевых действий и не оснащались средствами самозащиты на случай столкновения, но с 2022 г. ситуация начала резко меняется.

Глава Космического командования США, генерал Стивен Уайтинг (Stephen Whiting) в интервью The Washington Post заявил, что ведущие страны активно развивают возможности маневрирования своих космических аппаратов. По его словам, в случае конфликта такая способность может предоставить этим странам преимущество над Соединенными Штатами. «Поэтому мы хотим быть уверенными в том, что остаемся ведущей космической державой в мире и развиваем собственные возможности для маневрирования, чтобы сохранять преимущество и защищаться», — подчеркнул Уайтинг.

Соперничество неизбежно

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй (Liu Pengyu) заявил, что Китай выступает за мирное использование космического пространства и выступает против гонки вооружений в космосе. «Китай не намерен участвовать в космической гонке с какой-либо страной и не стремится к так называемому преимуществу в космосе», — резюмировал дипломат.

Определенная гонка ядерных вооружений, если говорить по-честному, на самом деле уже идет, заявил 10 октября 2025 г. Президент России Владимир Путин. Он отмечал, что Россия не намерена первой применять ядерное оружие.

Космические технологии не единственная сфера, где соревнуются США и Китай. Гонка вооружений коснулась и ядерной сферы. Россия и США соблюдают договор о стратегическом наступательном вооружении т.е. СНВ-3 и некоторые другие ограничения по контролю над вооружениями, пока Китай, не связанный никакими обязательствами, наращивает потенциал.

До 2030 г. Китай догонит США по количеству ядерных боезапасов, оценил американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) в ноябре 2025 г. «Мы ядерная держава номер один, и мне неприятно это признавать, потому что это ужасно. Россия на втором месте. Китай — на третьем», — отметил тогда он. Трамп предположил, что Вашингтон вместе с Москвой и Пекином обсудят денуклеаризацию.