Началась ликвидация российской «дочки» Oracle

В России по требованию ФНС начался процесс ликвидации «дочки» одного из российских юрлиц Oracle — «Оракл девелопмент СПБ». Основной продукт ликвидируемой компании «Текстура Восток» занимает десятую часть российского рынка BIM-технологий.



Процесс ликвидации запущен

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила процесс ликвидации компании «Текстура Восток», на 100% принадлежащей питерской «дочке» американской Oracle «Оракл девелопмент СПБ», выяснил РБК по данным СПАРК.

В результате проверки в мае 2025 г. ведомство посчитало недостоверными сведения о юрлице, которые «Текстура Восток» подала в январе 2025 г. Новые данные ее представители не предоставили.

«Текстура Восток» — разработчик BIM-технологий (информационное моделирование зданий, Building Information Modeling). Основной продукт — облачная платформа Latista.

Платформа для управления строительством

На российском рынке BIM-решений сейчас несколько сотен продуктов как крупных, так и мелких вендоров — «Сарекс», «Джемини», «Прагма», «Аскон», «Витро Софт» и др., пояснил изданию представитель ГК «Корус Консалтинг».

Oracle Oracle скоро лишится бизнеса BIM-разработки в России, принадлежащего ей через питерскую «дочку»

Платформу Latista для управления строительством сложных сооружений (жилых комплексов, стадионов, промышленных объектов и др.) использовали в России, например, большая спортивная арена «Лужники», российское представительство французской строительной компании VINCI Construction, строительные компании «Москапстрой», Sminex, «Донстрой», ПИК, «Баркли», RD Construction, ГК «Генеральная дирекция «Центр», группа «Новард» и др.

Причем за рубежом, особенно в США, Latista была более популярна, по словам замгендиректора по научной работе «Сисофт Девелопмент» Михаила Бочарова.

«Доля платформы на российском рынке сейчас составляет около 10% — активная волна цифровизации крупных строительных компаний в России пришлась на период после 2022 г., когда доступ к подобным иностранным решениям стал ограничен, поэтому система просто не успела получить широкого распространения», — рассказал Бочаров.

«Дочки» Oracle в России

Американская Oracle в 2016 г. купила Textura Corp., владельца созданной в 2013 г. «Текстура Восток», которая до этого приобрела Latista Technologies, основанную в девяностые годы Андреем Лавровым, Анатолием Тишиным и Игорем Старковым.

Oracle в марте 2022 г. присоединилась к антироссийским санкциям, приостановила работу в России и уже июле 2022 г. приняла решение об увольнении сотрудников. У ООО «Оракл девелопмент СПБ», зарегистрированного в Санкт-Петербурге владельца «Текстура Восток», чистый убыток по итогам 2022 г. составил 223,9 млн руб.

АО «Оракл компьютерное оборудование», еще одна «дочка» Oracle, зарегистрированная в Москве, завершило 2022 г. с чистым убытком в размере 1,1 млрд руб. В августе 2023 г. столичный Арбитражный суд признал его банкротом. В январе 2025 г. CNews писал, что компания не только не расплатилась со своими кредиторами - участниками процесса о банкротстве, но и сама подала на них в суд. Претензии были предъявлены и к бывшему дистрибьютору Oracle в России — «ФОРС Дистрибуция».