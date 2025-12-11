Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам

Сильное землетрясение магнитудой более семи баллов, произошедшее в японском регионе Тохоку в декабре 2025 г., привело к остановке производства на ключевых предприятиях компании Kioxia, что может негативно повлиять на глобальные поставки флеш-памяти NAND. Текущая ситуация с доступностью памяти остается напряженной из-за высокого спроса.

Остановка производства

Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Kioxia, это может усилить дефицит NAND-памяти, пишет TrendForce. Часть оборудования на фабрике автоматически остановилась после фиксации специальной аппаратурой подземных толчков.

Сейсмическая нестабильность Японского архипелага вновь подтвердила свою актуальность в минувший 8 декабря 2025 г., когда в районе Тохоку произошло землетрясение магнитудой более семи баллов по шкале Рихтера. В частности, в префектуре Аомори максимальная интенсивность толчков достигла верхнего шестого уровня по японской шкале, что привело к травмам не менее 23 человек, временному отключению электроэнергии в сотнях домохозяйств и приостановке движения поездов на участке Тохоку-синкансэн.

В зоне расположения ключевых производственных объектов компании Kioxia по выпуску NAND-памяти в городе Китаками (префектура Иватэ) интенсивность составила четыре балла, что вынудило временно остановить работу фабрик Fab 1 и Fab 2. Такие инциденты дополнительно обостряют дефицит твердотельной памяти на глобальном рынке, способствуя росту цен и потенциальным задержкам в поставках для производителей электроники.

Дефицит на рынке

Напоминаем, что глобальный дефицит NAND-памяти дополнительно усиливается бумом в сфере искусственного интеллекта (ИИ), ведь значительная часть производимых чипов направляется на выпуск твердотельных накопителей высокой емкости для дата-центров, ориентированных на ИИ-задачи. На этом фоне цены на NAND продолжают расти, а любые форс-мажорные обстоятельства, включая землетрясения на территории ключевых производственных кластеров, лишь усугубляют напряженную ситуацию с доступностью данного типа памяти на мировом рынке.

«Цены на оперативную память DRAM, высокопроизводительную HBM и флэш-память NAND уверенно растут на мировом рынке на протяжении октября-ноября 2025 г., и эта тенденция, по оценкам производителей, сохранится в ближайшие месяцы», - отметил ведущий менеджер категории «Комплектующие для ПК» ритейлера «М.Видео» Арсен Гайдарилов. По его словам, мировой рынок памяти сейчас активно перестраивается: резко выросли потребности дата-центров и разработчиков ИИ-моделей, которым требуются огромные объемы высокопроизводительной памяти и быстрых серверных SSD. Сегмент ИТ-инфраструктуры для ИИ-технологий потребляет значительно больше оперативной памяти, чем традиционные вычислительные системы, что создает дефицит и приводит к устойчивому повышению контрактных цен. Цены на пластины для такой памяти на мировом рынке уже выросли на 20-60% из-за высокого спроса на корпоративные solid-state drive (SSD), используемые в серверах для ИИ, добавил специалист.

По информации Bloomberg, компании Dell, HP и другие технологические гиганты уже предупреждают о возможных перебоях с поставками микросхем памяти в 2026 г. Производители потребительской электроники, включая Xiaomi, бьют тревогу из‑за вероятного роста цен. Некоторые компании, в частности Lenovo, уже в ноябре 2025 г. начали создавать запасы микросхем памяти, предвидя удорожание. Аналитики Counterpoint Research прогнозируют, что ко II кварталу 2026 г. цены на модули памяти вырастут на 50%.

Промышленный район

Префектура Иватэ является местом расположения предприятий не только Kioxia, но и Tokyo Electron — крупного поставщика литографического оборудования. Впрочем, последняя из компаний отчиталась, что землетрясение не причинило урона ее местным предприятиям. Они специализируются на выпуске оборудования для нанесения пленочных покрытий на кремниевых пластины и их последующего удаления.

В соседней префектуре Иватэ расположено предприятие Toshiba по производству LSI-чипов и датчиков изображений. Кроме того, в этом же районе находится штаб-квартира Japan Semiconductor Corporation с производственным объектом, специализирующимся на выпуске логических полупроводниковых компонентов, аналоговых чипов и силовой электроники. Потенциально от последствий землетрясения могла пострадать и компания Rapidus, осваивающая производство 2 нанометров (нм) чипов на острове Хоккайдо. В районе расположения ее профильного предприятия интенсивность толчков достигла пяти баллов, однако Rapidus официально заявила, что оборудование, здания и персонал не пострадали.