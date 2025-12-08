CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Бесследно и таинственно пропал активист борьбы с ИИ

В США без вести пропал активист движения Stop AI, о нем нет новостей уже две недели. Движение Stop AI выступает за прекращение развития искусственного сверхинтеллекта на мировом уровне. Изначально он исповедовал стратегию ненасилия в этой борьбе, однако позже его взгляды начали меняться и он даже в 2025 г. угрожал разработчикам ChatGPT из компании OpenAI расправой.

Пропавший без вести

Американский активист Сэм Киршнер (Sam Kirshner), выступающий против создания искусственного сверхинтеллекта, или супер-ИИ, пропал без вести в конце ноября 2025 г., пишет The Altantic.

Сэм Киршнер переехал в Сан-Франциско из Сиэтла и в 2024 г. стал соучредителем организации Stop AI. Движение Stop AI, выступающее за постоянный глобальный запрет на развитие искусственного сверхинтеллекта, проводило еженедельные собрания в городе Беркли в штате Калифорния (США).

Супер-ИИ или Artificial Superintelligence (ASI) — это гипотетическая ИТ-система, обладающая интеллектом, который значительно превышает человеческие способности во всех областях. Такая ИТ-система способна быстро адаптироваться, обучаться и совершенствовать алгоритмы, что позволяет ей решать задачи, которые кажутся слишком сложными для людей.

snimok_ekrana_2025-12-08_110755_1.png
LinkedIn - Sam Kirshner
Американский активист Сэм Киршнер

Со слов активистки Фиби Томас (Phoebe Thomas), которая начала принимать участие в деятельности Stop AI лишь в сентябре 2025 г. после знакомства с Киршнером. По словам Томас, участники движения были приверженцами ненасильственных методов — они раздавали листовки, организовывали ежемесячные демонстрации и обсуждали различные идеи для рекламных акций.

Смена взглядов

Хоть Сэм Киршнер много раз публично заявлял о своей приверженности ненасилию, но позднее он, как говорится в материале The Altantic, утратил веру в стратегию ненасилия. Этот предполагаемый кризисный момент привел к тому, что активиста исключили из организации Stop AI.

Недавно избранный новый лидер Stop AI Мэтью Холл (Matthew Hall) рассказал The Altantic, как незадолго до исчезновения у него с Сэмом Киршнером возник спор из-за финансового вопроса. В результате Киршнер несколько раз ударил Холла по голове. Пострадавший оказался в больнице с диагностированным сотрясением мозга. Через день Сэм Киршнер извинился и добавил, что его раздражает медлительность движения и что, по его мнению, ненасильственные методы не работают.

21 ноября 2025 г. Сэм Киршнер написал в социальной сети X, что больше не участвует в Stop AI и после этого он пропал.

Опасность для ИТ-разработчиков

Опасения участников Stop AI усилились, когда Сэм Киршнер не явился на назначенное судебное заседание, связанное с его задержанием в феврале 2025 г. за блокировку дверей в офисе ИТ-компании OpenAI. Приехав в его квартиру в Западном Окленде, они обнаружили, что она не заперта и что там никого нет. После этого они снова связались с полицией, а также предупредили ряд ИТ-компаний, занимающихся разработкой технологий искусственного интеллекта (ИИ), что местонахождение Сэма Киршнера неизвестно и что он может быть опасен.

5646546image.jpg

Kandinsky
Активиста Stop AI исключили из организации

OpenAIамериканская исследовательская компания в области ИИ-технологий. Была основана 11 декабря 2015 г. группой известных предпринимателей и ученых, в том числе Илоном Маском (Elon Musk) и Сэмом Альтманом (Sam Altman). В мае 2025 г. ИТ-компания совершила крупнейшую сделку в своей истории, купив стартап io Джони Айва (Jony Ive) за $6,5 млрд, о чем писал CNews. В августе же 2025 г. состоялся релиз GPT-5 и GPT-5 Pro — объединенной ИИ-модели с улучшенными способностями в кодировании, математике, логическом рассуждении и контекстном анализе.

При этом знакомые активиста считают, что что он, скорее всего, где-то живет в палатке, так как он забрал с собой велосипед, но оставил другие вещи, включая ноутбук и телефон.

Позднее издание Wired сообщило о внутреннем бюллетене полиции Сан-Франциско, упоминающем два телефонных предупреждения, что Сэм Киршнер угрожал убийством людей в OpenAI. 22 ноября 2025 г. компания OpenAI закрыла свои офисы в Сан-Франциско.

Антон Денисенко

