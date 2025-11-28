На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса

Тренд на использование ИИ-агентов распространился настолько, что на «Авито» уже появились сотни предложений разработки стоимостью от одной тысячи рублей.



Ключевой тренд

На «Авито» стали массово появляться предложения разработки ИИ-агентов. По запросу «ИИ-агенты» «Ведомости» обнаружили в сервисе более тысячи объявлений. Стоимость таких услуг достигает 250 тыс. руб., выяснило издание.

Спрос тоже сильно растет. Интерес к ИИ-услугам в сфере ИT, дизайна и текстов с начала 2025 г. по октябрь увеличился примерно в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., рассказали в «Авито».

ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке в 2025 г., как писал CNews в августе. Искусственный интеллект может, например, планировать свои действия исходя из заданной цели, выполнять последовательность операций на основе сформированного плана, взаимодействовать с внешним миром через диалог с человеком и через вызов внешних систем.

Стоимость работ

Рост числа предложений по ИИ‑агентам и другим ИИ‑решениям связан с удешевлением и массовым распространением больших языковых моделей, а также с тем, что все больше бизнес‑процессов можно автоматизировать без сложной кастомной разработки, сказал представитель «Авито».

Разработчики ИИ-агентов, предлагающие свои услуги на «Авито», зачастую используют no-code платформы

На платформе можно найти и бесплатные предложения, например, в обмен на возможность получить практический кейс для портфолио. Тест одного из объявлений гласит, что исполнитель готов бесплатно «создать ИИ-продавца под ваш бизнес», который «моментально отвечает клиентам, выявляет потребности и доводит до сделки».

Не все предлагаемые услуги включают разработку полноценного ИИ-агента, умеющего работать без вмешательства человека. Уровень технической сложности очень разный. Нижний диапазон цен — от одной до пяти тыс. руб. — чаще всего подразумевает разработку классического чат-бота, хотя в описании используются термины «ИИ-продавец» или «ИИ-ассистент», обратил внимание руководитель платформы Yandex AI Studio Артур Самигуллин.

В объявлениях с ценой около 25 тыс. руб. обещают решения для автоматизации базовых процессов (обработка заявок, первичные ответы, подготовка отчетности)

«От 100 тыс. руб.» один из пользователей хочет за разработку ассистентов, подключение к CRM и создание веб- и мобильных приложений, причем не скрывает, что использует платформу n8n (no-code платформа, конструктор бизнес-процессов, не требующий навыков программирования).

В объявлениях с ценами выше 200 тыс. руб. предлагается полный цикл разработки агента, включая анализ задачи, проектирование архитектуры, настройку баз знаний, обучение модели под конкретный бизнес, интеграция с CRM-системами, тестирование и дальнейшую поддержку.

Целевая аудитория — микробизнес

Подобные объявления в первую очередь ориентированы на малый и микробизнес, который ищет недорогие и быстрые способы автоматизации, полагает управляющий партнера SK Capital Дмитрий Щиголев.

Покупка готовых решений у физических лиц может быть рискованной из-за слабой стабильности и ограниченной «наблюдаемости» таких систем, а также из-за рисков обработки персональных данных и конфиденциальной информации решениями, собранными на no-code платформах, считает менеджер группы продуктов Cloud.ru Артемий Мазаев.

При использовании таких решений необходимо предварительно оценивать соответствие требованиям обработки данных и возможность утечек, добавил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.