Магистральные линии связи в России близки к предельному сроку эксплуатации

В России от 50% до 70% доступной волоконно-оптической инфраструктуры на направлении запад — восток исчерпает срок гарантийного использования в 2025 г. Хоть окончание срока гарантийного обслуживания кабеля и не означает мгновенного выхода из строя, но ведет к учащению локальных повреждений и росту затрат на поддержание сети.

Гарантийный срок эксплуатации

Магистральные оптические кабели связи в России близки к предельному возрасту, пишут «Ведомости». На ключевом направлении запад — восток уже в 2025 г. более половины оптики превысит срок эксплуатации.

Со слов директора по продажам инфраструктурной телекоммуникационной компании «Атлас» Павла Колочкина, в России от 50% до 70% доступной волоконно-оптической инфраструктуры на направлении запад — восток исчерпает срок гарантийного использования в 2025 г.

Аналитик и автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко добавляет, что окончание срока гарантийного обслуживания кабеля не означает мгновенного массового выхода из строя, но ведет к учащению локальных повреждений и росту затрат на поддержание сети. Стоимость строительства 1 км магистральной волоконно-оптической линии передачи (ВОЛС) оценивается в 1 млн руб., но может увеличиваться в разы при прокладке через препятствия, например, реки, сказал он. Таким образом, полная замена кабелей, у которых истекает срок гарантийного обслуживания, может обойтись в сотни миллиардов рублей.

ВОЛС — это технология передачи информации с помощью импульсов света, которые проходят по тонким нитям из стекла или пластика, известным как оптическое волокно. Любой канал ВОЛС состоит из двух ключевых компонентов: оптоволокно — среда для передачи световых сигналов, оно состоит из пластиковой или стекловидной сердцевины, оболочки и защитного слоя; трансивер — устройство, которое принимает электрические сигналы и преобразует их в световые для дальнейшей передачи по оптоволокну и наоборот — принимает световые потоки и восстанавливает из них электрические колебания.

По оценке аналитической компании J’son & Partners Consulting, в период с 2020 по 2030 г. заменить необходимо более 400 тыс. км волоконно-оптического кабеля со сроком службы более 20 лет. На конец 2020 г., по данным аналитической компании, протяженность магистральных ВОЛС крупных операторов достигла около 700 тыс. км. Модернизация затронет не только операторов сетей связи общего назначения, но и операторов ведомственных сетей — железных дорог, энергетики, нефтегазовой отрасли.

Исторический пик строительства магистральной волоконно-оптической инфраструктуры пришелся на начало 2000 г. и стандартный 20-25-летний срок службы кабеля действительно подходит к концу, подтверждает выводы аналитиков директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова.

Последствия эксплуатации

Аналитик Алексей Бойко добавляет и то, что со временем волокно прогрессивно темнеет, старые кабели перестают поддерживать современные скорости и технологии. При текущей высокой загрузке магистральных сетей это создает серьезные риски.

Уже в ноябре 2025 г. многие магистрали работают на пределе по количеству волокон и по затуханию, операторы вынуждены либо строить новые параллельные линии, либо радикально апгрейдить оптику (C+L-диапазон, 800G–1.6T транспондеры). Эксперты предупреждают, в ближайшие 5-10 лет действительно предстоит заменить или дублировать 300-400 тыс. км старых магистралей — не потому что они сгниют, а потому что они не тянут современный трафик. Ведь срок службы волокна как материала — 40+ лет, срок службы кабеля как бизнес-актива лишь 20-25 лет.

Производство ВОЛС

По данным ассоциации «Электрокабель», производство оптоволоконных кабелей в России по итогам 2023 г. достигло 4,45 млн км (объемы переработанного волокна), что на 2% больше, чем в 2022 г. В деньгах объем этого рынка показал рост на 25%, до 13,8 млрд руб., после снижения в 2022 г.

Генеральный директор пермского завода «Инкаб» Александр Смильгевич в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что в 2022 г. объемы потребления оптоволоконного кабеля сократились на 30% из-за санкций в связи с началом проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине и задержек с поставками оборудования, а в 2023 г. объемы выросли на 15-20%. Однако вернуться к уровню 2021 г., когда было выпущено 4,7 млн км кабеля, не удалось, отметил Смильгевич.

Производство оптоволоконного кабеля в первой половине 2025 г. в России в натуральном выражении (в километрах волокна) снизилось на 25%, до 1 млн. Собеседники «Коммерсант» на рынке считают, что это связано со снижением капитальных затрат операторов связи на новые проекты, а также с разницей в цене с китайскими производителями, продукцию которых субсидирует государство.