Госмессенджер MAX сможет распознавать информацию по фото с помощью ИИ

Российские разработчики Smart Engines внедрили в госмессенджер MAX технологию искусственного интеллекта, которая позволяет распознавать тексты по фото с помощью ИИ.

Распознавание на MAX

Пользователи мессенджера MAX теперь могут с помощью искусственного интеллекта распознавать печатный и рукописный текст, а также считывать надписи и пометки из любых бумажных и электронных носителей. Для этого разработчики Smart Engines перенесли в мессенджер технологии искусственного интеллекта для сканирования текста на фото и изображениях.

Решение встраивается в мини-приложения МАХ и работает в мобильной, десктопной и веб-версии мессенджера. Технология может распознавать рукописный текст, сканировать изображения за секунды и функционировать без подключения к сети и передачи данных. С помощью системы пользователи могут автоматизировать работу с документами, оцифровывать текст для копирования, поиска, перевода и редактирования, а также наполнять электронные архивы, отмечают разработчики.

maks2.jpg

CNews
В MAX встроена функция распознавания текста по фото

По данным разработчиков, технология доступна для более чем 100 языков мира, включая латиницу, кириллицу, армянский и греческий алфавиты, китайский, японский, корейский арабский и другие.

Ранее Smart Engines адаптировала к российской платформе технологии сканирования паспортов, QR-кодов и банковских карт. Модуль работает в мини-приложениях МАХ и других мессенджеров, а также на веб-страницах. В ходе распознавания система не отправляет изображения за пределы устройства, что защищает персональные данные и конфиденциальную информацию от утечки.

«Высокая скорость работы системы обеспечивается применением сверхлегких 4,6-битных нейронных сетей — авторской разработки ученых Smart Engines, — рассказал CNews глава компании Владимир Арлазаров. — Возможность полнотекстового распознавания интегрирована в модуль MAX OCR.

Кто еще владеет OCR

Есть несколько российских компаний занимаются технологиями OCR (оптическое распознавание символов) для мессенджеров и других приложений, включая Smart Engines, «Яндекс», Сбер и Т-Банк. Они ориентированы на безопасность, широкую языковую поддержку и применение в государственных и коммерческих системах.

При этом не все мессенджеры используют такую функцию. Например, в Telegram есть встроенные возможности и боты OCR для текста с фото, а «ВКонтакте» делает упор на распознавание речи, но не на распознавание текста с изображения в мессенджере напрямую.

О MAX

Max — это новый российский мессенджер, появившийся весной 2025 г. За ним через одну из своих дочерних компаний стоит холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group. Помимо прочего, он развивает соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и связанные с ними сервисы.

С недавнего времени Max входит в число программ для обязательной предустановки на различные устройства, включая смартфоны. Разработчики сервиса регулярно рапортуют о росте аудитории – к примеру, в середине октября 2025 г. они сообщили, что в мессенджере зарегистрировано свыше 45 млн человек.

Чем известна компания

Smart Engines занимается разработкой алгоритмов в области компьютерного зрения, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Технологиями распознавания Smart Engines пользуются 70% жителей России и больше 275 млн человек по всему миру.

По итогам 2024 г. компания заработала 830 млн руб., что на 80% выше, чем по итогам 2023 г.

Компания была основана в 2016 г. ведущими учеными из нескольких институтов Российской академии наук, специализирующихся на распознавании и обработке изображений. В штате компании более 80 сотрудников, из которых 20 имеют ученые степени.

Кристина Холупова

