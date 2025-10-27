На конференции «Яндекс 360» обсудят прогрессивные технологии для совместной работы

30 октября в Москве пройдет вторая большая технологическая конференция Yandex Connect, которая объединит бизнес и технологии: на одной площадке соберутся более 500 ИТ-руководителей, экспертов по цифровой трансформации и информационной безопасности ключевых компаний российского рынка. Участники обсудят развитие технологий для совместной работы, новые вызовы в сфере корпоративной безопасности и бизнес-коммуникаций.



Что интересного будет на конференции?

Конференция Yandex Connect для бизнесменов и представителей ИТ-отрасли пройдет в гибридном формате: очно в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» и онлайн. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация на сайте конференции.

В этом году фокус на практическом применении технологий для цифровой трансформации бизнеса: анализе реальных кейсов и обсуждении инструментов для создания эффективной рабочей среды. Особое внимание будет уделено интеграции инструментов на базе искусственного интеллекта в бизнес-коммуникации, построению безопасной инфраструктуры и переходу от разрозненных сервисов к формированию единых цифровых платформ. Также состоится анонс новых продуктов «Яндекс 360» и демонстрация обновленных возможностей виртуального офиса.



Программа Yandex Connect построена вокруг трех треков:





Реальные примеры внедрения инструментов Яндекс 360 в больших компаниях в рамках Кейсориума.

Обсуждение подходов к защите данных в облачных сервисах и при работе с собственными серверами компаний.

Внедрение решений «Яндекс 360» в работу МСБ.





Спикерами выступят представители крупного бизнеса: «Ашан Тех», «Брусника», «Черкизово», «ФК Пульс», «Вкусно — и точка» и других компаний, которые используют в своей работе различные инструменты виртуального офиса Яндекс 360.

Кроме того, на конференции представят корпоративные решения, которые особенно важны для бизнеса, соблюдающего повышенные требования к безопасности при работе с данными: финансового сектора, телекоммуникаций, медицины, энергетики и других. Эксперты расскажут, как снижать риски и усиливать кибербезопасность при работе как с SaaS-решениями, так и в закрытом контуре компании. Участники узнают, как интегрировать сервисы Яндекс 360 во внутренние системы, а также познакомятся с практиками, помогающими бизнесу держать все данные под контролем.

Отдельный блок программы будет посвящен роли искусственного интеллекта в корпоративных коммуникациях и управлении проектами. Сегодня это один из наиболее активно развивающихся инструментов для бизнеса. На конференции в прошлом году презентовали сервис «Документы», собственную технологическую разработку «Яндекс 360», со встроенной YandexGPT4. Новый редактор со встроенными инструментами позволяет использовать нейросети для работы с текстами. С его помощью можно создавать тексты с нуля, улучшать готовые, работать со стилем изложения, исправлять ошибки. В этом году участники Yandex Connect также познакомятся с новыми инструментами в области ИИ для эффективной командной работы.

«Задача Yandex Connect — стать площадкой для обмена опытом среди IT-лидеров и презентации наших новых технологических решений. И для нас важны оба этих направления. Мы хотим развивать наши продукты вместе с бизнес-сообществом, чтобы создавать решения, которые будут полностью отвечать его потребностям. И в рамках этого диалога мы, в том числе, говорим о переходе от отдельных цифровых решений к комплексным платформам и видим, как этот процесс меняет команды изнутри. Он помогает бизнесу работать эффективнее, безопаснее и прозрачнее. А это то, к чему стремится любая компания», — говорит Роман Королев, коммерческий директор «Яндекс 360».

Помимо основной программы участников ждут интерактивные стенды с демонстрацией новых функций «Яндекс 360», консультации с разработчиками и обсуждения архитектурных решений.