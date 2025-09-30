США упростили выявление компаний, помогающих обходить санкции

Власти США приняли жесткие меры в отношении компаний из России, Китая и других недружественных стран, которые используют «дочек» или иностранные филиалы для обхода ограничений на экспорт оборудования для производства чипов, и ряда других товаров и технологий. Списки юридических лиц устанавливают дополнительные требования к экспортным лицензиям для сторон.

Выявление нарушений

Власти в США упростили выявление подставных фирм, используемых для обхода санкций на поставки чипов и ИТ-оборудования, пишет Nikkei Asian. С октября 2025 г. экспортерам, фактически, придется самим определять, находится ли получатель груза в черном списке и кто является его владельцем.

В США усилили меры против компаний из России, Китая и других стран, использующих дочерние структуры или иностранные филиалы для обхода экспортных ограничений на ИТ-оборудование для производства чипов, а также другие товары и технологии. По данным Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли (Минторг) США, в октябре 2025 г. черный список экспортеров будет расширен за счет «дочек» и филиалов, на 50% или более принадлежащих уже внесенным в перечень компаниям.

По информации BIS, списки юридических лиц устанавливают дополнительные требования к экспортным лицензиям для сторон, чья деятельность противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенным Штатам. Как писал CNews в 2024 г., в Россию завозят все меньше серой электроники, а поставки ноутбуков обрушились на 20%.

По данным аналитической компании Kharon, новые американские правила затронут тысячи дочерних компаний, уже находящихся под санкциями, но зарегистрированных в крупных финансовых центрах мира и действующих в интересах материнских структур. 30 сентября 2025 г. в списке неблагонадежных компаний, по данным Минторга США, числится около 1,1 тыс. китайских юридических лиц, а с учетом иностранных — около 3,4 тыс. Ранее подобные ограничения, действовавшие с 1997 г., применялись только к явно указанным компаниям. Пентагон также планирует использовать этот принцип для формирования собственного черного списка зарубежных компаний и организаций, подозреваемых в связях с оборонными ведомствами недружественных стран. Юридические эксперты Kharon отмечают, что цели санкций могут продолжать избегать ограничений через реструктуризацию и реорганизацию.

Возможны и ответные меры

Китайское власти призвали США прекратить давление на китайские компании. По заявлению представителей Министерства коммерции (Минкоммерции) Китайской Народной Республики (КНР), новое правило — очередной пример чрезмерно широкой трактовки США понятия национальной безопасности и злоупотребления мерами экспортного контроля. В ведомстве отметили, что такие действия серьезно угрожают международному торгово-экономическому порядку, а также стабильности и безопасности глобальных производственно-сбытовых цепочек.

В июне 2025 г. глава Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И (Wаng Yì) выразил надежду, что глава американской дипмиссии будет способствовать укреплению связей между Вашингтоном и Пекином. Ван И указал, что Китай выступает решительно против ряда негативных мер, которые США ввели на необоснованных основаниях, подрывая законные права и интересы Китая. «США должны пойти нам навстречу и искренне придерживаться консенсуса, достигнутого главами двух государств в телефонном разговоре в январе 2025 г., чтобы создать необходимые условия для возвращения китайско-американских отношений в правильное русло»,— сказал господин Ван И.

Сбалансированность торговли

Cбалансированный характер торговли между Россией и Китаем добавляет ей устойчивости, что позволяет выстраивать схемы, которые не подвержены санкционному давлению, об этом глава Министерства экономического развития (Минэкономразвития) России Максим Решетников заявил журналистам ТАСС 28 сентября 2025 г.

«Невозможно нашу торговлю никакой третьей стране запретить. Более того, нам конечно, сильно добавляет устойчивости то, что торговля сбалансирована. У нас примерно сбалансированный товарооборот — то Китай нам больше поставляет, то мы к ним больше поставляем, но главное, что мы ступеньками постоянно движемся и это нам позволяет выстраивать те системы, которые неуязвимы и не подвержены санкционному давлению», — сказал российский министр.

По словам Решетника, доля расчетов в национальных валютах между странами составляет порядка 90%. При этом, констатировал министр, вопросы с расчетами в 2025 г. периодически возникают из-за санкционного давления, поэтому приходится что-то перенастраивать и придумывать. Глава Минэкономразвития России подчеркнул стратегический характер партнерства двух стран, а также отметил, что развитие экономик двух стран является общим приоритетом.