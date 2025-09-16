Иностранные ИТ-компании оштрафованы в России в 2025 году более чем на 90 миллионов за отказ удалять запрещенный контент

Иностранные ИТ-компании оштрафованы более чем на 90 млн руб. в 2025 г. за отказ удалять запрещенный в России контент. Эксперты указывают на системное игнорирование законодательства и последствия для информационной безопасности страны.

Штрафы нерезидентам

Иностранные ИТ-площадки оштрафовали более чем на 90 млн руб., пишет ТАСС. Главной причиной стало неудаление запрещенной в России информации и данных.

Со слов заместителя начальника управления контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александра Ижко, с начала 2025 г. зарубежные ИТ-платформы получили штрафы на сумму свыше 90 млн руб. за неснятие запрещенных в России материалов.

Кроме того, продолжается работа по привлечению к ответственности иностранных агентов за отсутствие обязательной маркировки их материалов. С момента введения соответствующих норм сумма наложенных штрафов превысила 1 млрд руб., из них более 7 млн руб. — за 2025 г.

Усилить контроль за контентом

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин отмечает, что такие штрафы свидетельствуют о системном пренебрежении зарубежными ИТ-компаниями российским законодательством. По его словам, ИТ-компании сознательно сохраняют деструктивный и опасный контент, что угрожает информационной безопасности (ИБ) и способствует распространению экстремистских идей и фейков на территории России. При этом штрафы для транснациональных корпораций остаются незначительными и они рассматриваются скорее как издержки, чем как серьезные меры ответственности. Немкин указывает, что коммерческий интерес этих ИТ-компаний перевешивает обязательство соблюдать национальные нормы и обеспечивать безопасность пользователей.

Господин Немкин отмечает, что для обеспечения защиты граждан от опасного контента государству в 2025 г. необходимо усиливать санкции по отношению к нарушителям и параллельно развивать отечественные цифровые сервисы. Это позволит снизить зависимость от зарубежных игроков и обеспечить более высокий уровень безопасности и конкуренции на внутреннем российском рынке.

Реестр социальных сетей

Роскомнадзор в 2025 г. ведет реестр социальных сетей, чтобы отслеживать исполнение ИТ-площадками обязанностей по выявлению и блокировке противоправного контента. В перечень попадают только те ресурсы, на которых пользователи распространяют информацию при помощи персональных страниц, а также рекламу, направленную на российских потребителей. При этом ежедневная посещаемость должна составлять не менее 500 тыс. человек в сутки. Все социальной сети обязаны иметь форму обратной связи, чтобы пользователи могли пожаловаться на размещение запрещенной информации. За несоблюдение норм о самоконтроле грозят штрафы до 8 млн руб. Сейчас реестр содержит порядка 15 наименований ИТ-платформ, среди которых: ВКонтакте; Одноклассники; TikTok; Likee; YouTube; Telegram; LiveJournal; Пикабу; Pinterest; Дзен; RuTube; Twitch и т.д.

При этом некоторые из социальной сетей, хоть и не запрещены в России, но нарушают закон. Из-за этого Роскомнадзор вводит ограничения на отдельные функции. Например к сентябрю 2025 г.: Telegram – не запрещен, но ограничены голосовые звонки; YouTube – работает в замедленном режиме, но пока не заблокирован. TikTok тоже разрешен, но ИТ-компания сама ввела ограничения на загрузку и просмотр нового видеоконтента для российских пользователей.

Зрелость российских ИТ-разработчиков

После ухода из страны иностранных вендоров с 2022 г., а некоторые и раньше, российский бизнес живет в режиме ускоренного импортозамещения многих ИТ-инструментов, и в 2025 г. уже вполне корректно говорить о том, насколько удачно отечественные разработчики соответствуют этому долгосрочному тренду. Многие эксперты, в целом, отмечают положительную динамику и значительно возросшую зрелость российских ИТ-решений в 2025 г., по сравнению с их же уровнем на начало 2022 г. не говоря уж о 2014 г., хотя и с некоторыми оговорками.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), на июнь 2025 г. уровень ИТ-импортозамещения в российских компаниях в среднем составляет от 25 до 75% в зависимости от типа бизнеса и отрасли, и его доля постепенно растет.

Как прокомментировал радиостанции Business FM! директор по развитию бизнеса в Северо-Западном регионе компании-дистрибьютора «Axoft» Дмитрий Попов: «Переход на российские ИТ-продукты был сложным из-за разницы в функциональности и пользовательском опыте по сравнению с тем, к чему ИТ-компании привыкли до этого. Также заметны и проблемы с совместимостью различных ИТ-решений, поскольку ИТ-продукты разрабатывались изолированно и в довольно сжатые сроки, тогда как заменяемые ИТ-системы шлифовались десятилетиями, а российские аналоги были вынуждены пройти этот путь за несколько месяцев или лет. В сентябре 2025 г. многие российские ИТ-решения уже выглядят достаточно зрелыми, чтобы не боятся конкуренции и возврата ушедших ИТ-компаний».