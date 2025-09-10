В России обвал закупок техники в госсекторе. Падение более чем на четверть

Объем закупок компьютерной техники в российском секторе упал на 27% год к году в первой половине 2025 г. Обвал произошел не только в натуральном выражении, но и в деньгах. Падение продаж коснулось не только российской электроники, но и иностранной, хотя в госсекторе давно нашли способ ее массовых закупок.

Компьютеры не нужны

В России по результатам первой половины 2025 г. очень сильно уменьшились объемы закупок компьютерной техники госсектором в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Как пишут «Ведомости», они просели не только в деньгах, но и в количественном выражении.

Так, в первой половине 2024 г. было 11,7 тыс. закупок компьютерной техники на 37,4 млрд руб. Годом позже осталось лишь 9,8 тыс закупок на 27,3 млрд руб. что меньше на 16% и 27% соответственно.

Как сообщал CNews, госсектор нашел крайне надежный способ легально закупать иностранную электронику в обход требований об импортозамещении и всех законов, связанных с этим. Однако даже при столь сильном подспорье зарубежная компьютерная техника закупается менее активно, чем годом ранее. Впрочем, и отечественную продукцию эта участь тоже не обошла стороной.

Что именно не продается

Госзакупки в России регулируются двумя федзаконами. Первый – № 44-ФЗ (закупки государственных и муниципальных органов власти), второй – № 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием).

Под компьютерной техникой в данном случае подразумеваются, собственно, компьютеры, почти во всех своих проявлениях. Это и обычные системные блоки с мониторами, и ноутбуки, и неттопы, а также моноблоки и автоматизированные рабочие места.

«Ведомости» приводят статистику поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан», и в ней к категории компьютерной техники также относятся и планшетные компьютеры.

Все подтверждается

Падение госзакупок компьютерной техники фиксируют и другие сервисы. Так, согласно «Контур.Закупкам», по 44-ФЗ с 1 января по 31 августа 2025 г. было совершено 14,9 тыс. закупок на 16,7 млрд руб. против 16,6 тыс. и 28,3 млрд руб. годом ранее.

Аналогичная ситуация и с закупками по 223-ФЗ. 3,9 тыс. на 13,1 млрд руб. за первые восемь месяцев 2025 г. и 7,6 тыс. на 25,2 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. Здесь нельзя не отметить, что падение почти 50-процентное как в деньгах, так и в штуках.

Общемировая беда

Российский госсектор сократил количество закупок как у российских компаний, так и у иностранных. Для примера, в первой половине 2024 г. у «Аквариуса» было 96 закупок на 521,9 млн руб., а всего год спустя – 84 закупки на 447,1 млн руб. (статистика «Тендерплана»).

В то же время у Kvadra (входит в «Икс холдинг») объем закупок вырос – 5 закупок на 31 млн руб., в первом полугодии 2024 г. и 24 закупки на 19,8 млн руб. годом позже. Однако это единичный случай.

Китайская компания Huawei тоже получила меньше закупок. В первой половине 2024 г. их было 97 закупок на 446,5 млн руб., а в первые шесть месяцев 2025 г. – 42 на 174,3 млн руб.

У китайской Lenovo схожая ситуация – падение со 107 закупок на 155,6 млн руб. до 65 закупок на 97,7 млн руб.

В чем причина

По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, причин у происходящего может быть две. Одна из них – это очень высокая ключевая ставка Центробанка, 18% на момент выпуска материала. До лета 2025 г. она и вовсе составляла 21%, а чем она выше, тем выше и ставки по кредитам для бизнеса и физлиц.

Вторая потенциальная причина – импортозамещение, уже достигшее вполне осязаемых результатов.