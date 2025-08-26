На «Госуслугах» можно будет запретить обработку своих персональных данных

На «Госуслугах» появится ИТ-сервис, с помощью которого можно будет проверить все выданные согласия на обработку персональных данных и отозвать их. Новую инициативу анонсировали представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в рамках второго пакета мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством. В ведомстве пояснили, что с новой функцией гражданин сможет узнать, кто, как и зачем обрабатывает его персональные данные.

Новый ИТ-сервис на «Госуслугах»

На «Госуслугах» можно будет отозвать согласие на обработку персональных данных, пишет «Коммерсант». Новую инициативу анонсировали представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России в рамках второго пакета мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством.

По информации Минцифры, новая функция на «Госуслугах» позволит российским гражданам выяснить, кто, каким образом и с какой целью обрабатывает их персональные данные. Также появится возможность сообщить уполномоченным органам о потенциальных нарушениях.

Накануне вице-премьер и руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко сообщил Президенту России Владимиру Путину о разработке второго пакета антифрод-поправок. Новая версия документа включает, в частности, требование об обязательной передаче записей разговоров, содержащих признаки противоправных действий, в единую ИТ-систему противодействия мошенничеству.

Борьба с мошенничеством

Дмитрий Григоренко напомнил о принятии закона в 2025 г., включающего около 30 мер борьбы с интернет-мошенничеством. «Хотел бы обратиться к нашим гражданам, чтобы они понимали, что на любой звонок с незнакомого номера — лучше перезвонить т.е. сбросить этот номер, чтобы удостовериться, что это не мошенники», — отметил вице-премьер.

Cnews На «Госуслугах» появится новый ИТ-сервис для управления согласиями на обработку персональных данных

Важно формировать цифровую культуру, любые пароли от личных кабинетов, в том числе и от «Госуслуг», не должны передаваться по телефону.

Одна из самых популярных мер на август 2025 г. в «Госуслугах» — самозапрет на кредиты. Он не дает мошенникам возможность взять их дистанционно.

С сентября 2025 г. начнут маркировать все звонки — будет высвечиваться номер телефона и наименование организации.

Введена уголовная ответственность за передачу банковских карт мошенникам для обналичивания украденных денег.

Дмитрий Григоренко напомнил, что 26 августа 2025 г. идет работа над новым пакетом мер, среди них: самозапрет на международные звонки, создание базы данных мошенников, ужесточение ответственности за использование ими технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Перезагрузка государственной ИТ-платформы

Российский портал «Госуслуги» в скором будущем начнет работать по-новому, об этом писал CNews 11 августа 2025 г. Российские власти намерены перезагрузить государственную ИТ-платформу и полностью пересмотреть принцип агрегации государственных ИТ-сервисов.

Если 11 августа «Госуслуги» представляют собой, по большей части, каталог разрозненных ИТ-сервисов, то через некоторое время все они будут сгруппированы по различным жизненным ситуациям. Под жизненными ситуациями подразумеваются различные обстоятельства, с которыми сталкиваются граждане России. Например, это может быть рождение ребенка, получение водительских прав, выход на пенсию и др.

Каждая из таких ситуация требует обращения в различные госорганы и, соответственно, поиска нескольких сервисов на «Госуслугах». Например, для получения прав нужно сперва обзавестись медицинской справкой, а для этого необходимо пройти медицинскую комиссию. Затем нужно обратиться в Госавтоинспекцию Министерства внутренних дел (МВД) России или в многофункциональный центр (МФЦ). Новая агрегация ИТ-сервисов по жизненным ситуациям, по замыслу авторов трансформации, должна упростить их поиск.

Как рассказал «Известиям» Дмитрий Григоренко, в 2025 г. людям нужны не отдельные услуги, а готовые ИТ-решения для жизненных ситуаций. Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом. Без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов, добавил вице-премьер. Каждая услуга должна быть удобной и быстрой. И неважно, где человек ее получает – в большом городе или маленьком поселке. Для того чтобы это обеспечить, введены стандарты качества государственных услуг и назначаются кураторы каждой из них.