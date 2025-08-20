США на пороге масштабной ИТ-национализации. К рукам приберут даже иностранные компании с многомиллиардной выручкой

Правительство США намерено внедриться в самые разные ИТ-компании, в том числе зарубежные. Начав с Intel, американские власти также хотят купить долю в Micron, Samsung и TSMC. Две последних – азиатские компании, хотя и со своими заводами в США.

Государственные информационные технологии

Власти США рассматривают возможность массового превращения частных ИТ-компаний в частично государственные. Как пишет канадский портал WCCFTech, на повестке дня стоит покупка долей в крупнейших компаниях из сферы информационных технологий, притом далеко не только в американских.

В августе 2025 г. CNews писал, что администрация действующего Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) намерена войти в состав акционеров Intel – пока крупнейшего в мире производителя и разработчика х86-процессоров. Размер доли государства на первых порах составит около 10%, и нет никаких гарантий, что в будущем она не увеличится.

Наряду с Intel американские власти намерены купить долю в Micron – американском разработчике чипов памяти, одном из основных игроков соответствующего мирового рынка. Но еще более интересно то, что чиновники США планируют прибрать к рукам части азиатских компаний, с Новым светом почти не связанных.

© chormail@hotmail.com / Фотобанк Фотодженика Общее у всех компаний то, что они располагают собственным производством микросхем в США

Речь о корейской Samsung и тайваньской TSMC. Samsung производит широкий ассортимент техники, и у нее есть несколько заводов в США, равно как и TSMC – крупнейшего в мире контрактного вендора полупроводников с долей рынка более 50%. Samsung тоже выпускает микросхемы для себя и по контракту.

Micron тоже располагает своими заводами, равно как и Intel. Это и объединяет их в данном случае.

Стандартная практика

WCCFTech пишет, что ввиду резкого роста количества ИТ-компаний, которые власти США намерены частично или полностью прибрать к рукам, такая ИТ-национализация перестает быть единичным чем-то единичным. По всей видимости, перерастает в общеотраслевое явление.

Войти в доли компаний администрация Трампа хочет весьма хитрым способом. Так, для получения 10% в Intel она планирует конвертировать в акционерный капитал гранты в размере $7,9 млрд, которые испытывающая трудности полупроводниковая компания получила в рамках фонда CHIPS Act в качестве стимула для переноса производства микросхем в США, сообщает WCCFTech.

Однако на $7,9 млрд купить десятую часть 10% Intel не выйдет. Поэтому властям США потребуются на это дополнительные средства.

По данным Reuters, администрация США, по всей видимости, намерена применить аналогичную схему с конвертацией грантов, выделенных компаниям Micron, Samsung и TSMC. И тут тоже все очень хитро.

С одной стороны финансирование в размере $33,7 млрд рамках закона CHIPS уже было выделено различным компаниям в рамках обязывающих соглашений. С другой стороны, фактические денежные выплаты на сегодняшний день были в лучшем случае минимальными. Это дает администрации Трампа дополнительные аргументы в переговорах с Intel, Micron, Samsung и TSMC о предлагаемом преобразовании грантов в акционерный капитал.

Размеры грантов

В рамках закона CHIPS власти США выделили TSMC гранты на сумму $6,6 млрд. Компания Micron получила $6,2 млрд, а Samsung – $4,75 млрд. К моменту выхода материала не было известно, как топ-менеджмент перечисленных компаний и их советы директоров относятся к попыткам администрации Трампа ворваться в состав акционеров.

Также пока нет данных, чем еще власти США будут аргументировать свое желание прикупить части крупнейших ИТ-компаний мира во время переговоров. С Intel все относительно понятно – у нее крайне плохое финансовое положение, но TSMC чувствует себя прекрасно, ежеквартально рапортуя о чистой прибыли.

Бизнес Samsung по выпуску микросхем переживает не лучшие времена. Компания теряет клиентов, выпускает много брака и немного отстает от TSMC по темпам освоения новых технологий производства. Однако в других сферах показатели Samsung весьма высоки.